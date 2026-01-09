Стало известно, когда в Киеве может появиться отопление

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации с теплоснабжением в городе. Его могут кое-где восстановить уже сегодня.

Почти 6 тысяч домов в Киеве остались без света. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.

Власть призывает уехать из Киева: полгорода – без тепла, проблемы и с водой

Когда может вернуться отопление в Киеве?

Городские службы Киева работают в режиме чрезвычайной ситуации. Коммунальщики вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение.

Половина многоквартирных домов столицы – почти 6 тысяч – пока без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры.

Части домов тепло могут вернуть уже сегодня, 9 января, вечером.

Есть в городе проблемы и с водоснабжением. Его сейчас восстановили в Печерском районе и постепенно восстанавливают в районах левого берега города. Для полного восстановления работы системы водоснабжения требуется определенное время.

В то же время вода может отсутствовать на верхних этажах домов, поскольку туда воду подают с помощью отдельных подкачивающих насосов, которые не будут работать без электроэнергии.

В Киеве действует более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости).

Обращаюсь к киевлянам, у которых в домах есть тепло и вода: помогайте согражданам – пригласите согреться, приготовить еду или детское питание,

– добавил Кличко.

