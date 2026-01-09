Стало відомо, коли у Києві може зʼявитися опалення

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про ситуацію з теплопостачанням у місті. Його можуть подекуди відновити вже сьогодні.

Майже 6 тисяч будинків у Києві залишилися без світла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка.

Коли може повернутися опалення у Києві?

Міську служби Києва працюють у режимі надзвичайної ситуації. Комунальники разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро-, тепло- та водопостачання.

Половина багатоквартирних будинків столиці – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкодження критичної інфраструктури.

Частині будинків тепло можуть повернути вже сьогодні, 9 січня, ввечері.

Є у місті проблеми і з водопостачанням. Його наразі відновили у Печерському районі та поступово відновлюють у районах лівого берега міста. Для повного відновлення роботи системи водопостачання потрібен певний час.

Водночас вода може бути відсутня на верхніх поверхах будинків, оскільки туди воду подають за допомогою окремих підкачувальних насосів, які не будуть працювати без електроенергії.

У Києві діє понад 1200 пунктів обігріву (незламності).

Звертаюся до киян, у яких у домівках є тепло і вода: допомагайте співгромадянам – запросіть зігрітися, приготувати їжу чи дитяче харчування,

– додав Кличко.

Яка ситуація з опаленням у Києві