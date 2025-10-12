В соответствии с законодательством, военнослужащие в Украине имеют право на отпуска. Сейчас существует несколько типов отпусков, каждый из которых имеет свой порядок оформления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения специалистов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Как военному оформить отпуск?

По словам юристов, порядок предоставления отпусков военнослужащим регулируется законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также другими нормативными актами.

Среди доступных видов отпусков:

ежегодный основной отпуск – его продолжительность зависит от продолжительности службы и других факторов, но обычно составляет 30 календарных дней;



дополнительный отпуск в случае выполнения сложных и опасных задач, за выслугу лет или за другие особые заслуги – продолжительность отпуска определяется в соответствии с законодательством;



отпуск по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников, тяжелая болезнь члена семьи, женитьба) – обычно длится 10 дней, но может быть продлен по решению командования;



учебный отпуск для военнослужащих, которые проходят обучение в военных академиях или других учебных заведениях и имеют право на такой отпуск для подготовки к экзаменам или защиты дипломных работ;



социальный отпуск (по уходу за ребенком или в связи с беременностью и родами).

Важно! Для получения отпуска военнослужащий должен подать рапорт на имя своего командира, указав в нем причину, даты и тип отпуска. После этого командир части рассматривает обращение и принимает решение.

По словам юристов, командир может как удовлетворить просьбу, так и отказать, но в таком случае он также должен предоставить обоснованные причины отказа.

После того как отпуск утвержден, военнослужащий получает необходимые документы – в частности приказ об отпуске и сопроводительные бумаги, которые дают ему право воспользоваться им.

Какие изменения в законодательстве касаются военных?