Відповідно до законодавства, військовослужбовці в Україні мають право на відпустки. Наразі існує кілька типів відпусток, кожна з яких має свій порядок оформлення.

Як військовому оформити відпустку?

За словами юристів, порядок надання відпусток військовослужбовцям регулюється законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також іншими нормативними актами.

Серед доступних видів відпусток:

щорічна основну відпустку – її тривалість залежить від тривалості служби та інших факторів, але зазвичай становить 30 календарних днів;



додаткова відпустка в разі виконання складних та небезпечних завдань, за вислугу років або за інші особливі заслуги – тривалість відпустки визначається відповідно до законодавства;



відпустка за сімейними обставинами (смерть близьких родичів, важка хвороба члена сім’ї, одруження) – зазвичай триває 10 днів, але може бути продовжена за рішенням командування;



навчальна відпустка для військовослужбовців, які проходять навчання у військових академіях або інших навчальних закладах та мають право на таку відпустку для підготовки до іспитів або захисту дипломних робіт;



соціальна відпустка (по догляду за дитиною або у зв'язку з вагітністю та пологами).

Важливо! Для отримання відпустки військовослужбовець повинен подати рапорт на ім'я свого командира, зазначивши в ньому причину, дати та тип відпустки. Після цього командир частини розглядає звернення й ухвалює рішення.

За словами юристів, командир може як задовольнити прохання, так і відмовити, але в такому разі він також має надати обґрунтовані причини відмови.

Після того як відпустку затверджено, військовослужбовець отримує необхідні документи – зокрема наказ про відпустку та супровідні папери, які надають йому право скористатися нею.

