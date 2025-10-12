Укр Рус
Відпустки для військових: які види бувають та що важливо знати
12 жовтня, 17:55
Відпустки для військових: які види бувають та що важливо знати

Поліна Буянова
Основні тези
  • Військовослужбовці в Україні мають право на кілька видів відпусток, включаючи щорічну основну, додаткову, за сімейними обставинами, навчальну та соціальну.
  • Для отримання відпустки військовослужбовець повинен подати рапорт, після чого командир частини розглядає його й ухвалює рішення.

Відповідно до законодавства, військовослужбовці в Україні мають право на відпустки. Наразі існує кілька типів відпусток, кожна з яких має свій порядок оформлення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення фахівців адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Як військовому оформити відпустку?

За словами юристів, порядок надання відпусток військовослужбовцям регулюється законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також іншими нормативними актами. 

Серед доступних видів відпусток:

  • щорічна основну відпустку – її тривалість залежить від тривалості служби та інших факторів, але зазвичай становить 30 календарних днів;
     
  • додаткова відпустка в разі виконання складних та небезпечних завдань, за вислугу років або за інші особливі заслуги – тривалість відпустки визначається відповідно до законодавства;
     
  • відпустка за сімейними обставинами (смерть близьких родичів, важка хвороба члена сім’ї, одруження) – зазвичай триває 10 днів, але може бути продовжена за рішенням командування;
     
  • навчальна відпустка для військовослужбовців, які проходять навчання у військових академіях або інших навчальних закладах та мають право на таку відпустку для підготовки до іспитів або захисту дипломних робіт;
     
  • соціальна відпустка (по догляду за дитиною або у зв'язку з вагітністю та пологами).

Важливо! Для отримання відпустки військовослужбовець повинен подати рапорт на ім'я свого командира, зазначивши в ньому причину, дати та тип відпустки. Після цього командир частини розглядає звернення й ухвалює рішення.

За словами юристів, командир може як задовольнити прохання, так і відмовити, але в такому разі він також має надати обґрунтовані причини відмови.  

Після того як відпустку затверджено, військовослужбовець отримує необхідні документи – зокрема наказ про відпустку та супровідні папери, які надають йому право скористатися нею.

Які зміни в законодавстві стосуються військових?

  • Українські військові після звільнення з полону отримуватимуть 50 тисяч гривень щомісяця. Йдеться про осіб, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування. 
     

  • За словами Романа Костенка, Україна планує поступово переходити на контрактну армію. Щоб стимулювати людей приєднуватися до лав ЗСУ, їм пропонуватимуть винагороду.
     

  • Передбачається, що контракт укладатимуть щонайменше на 2 роки. У такий спосіб вдасться виконати одразу дві задачі: підвищити зарплату контрактникам, щоб їх утримати, і визначити чіткі терміни служби – два чи три роки.