Мобилизация в ноябре: кто может потерять отсрочку
- С 1 ноября могут потерять отсрочку граждане с некорректными данными в военном учете, или те, у кого закончились основания для ее получения.
- Отсрочку продлят автоматически временно непригодным к службе, ухаживающим за родственниками с инвалидностью, родителям трех и более детей, студентам и научным работникам.
С 1 ноября некоторые граждане могут потерять право на отсрочку от мобилизации. Это касается тех, чьи военно-учетные данные нуждаются в обновлении.
Закон о мобилизации с 1 ноября работает по-прежнему, однако теперь лицам с некорректными данными в воинском учете или неправильно оформленными документами стоит быть особенно внимательными. Кто может потерять отсрочку объясняет 24 Канал.
Кто рискует остаться без отсрочки?
Военнообязанные, у которых военно-учетные данные не обновлены или неправильно оформлены могут потерять право на отсрочку от мобилизации. Поэтому сейчас нужно внимательно проверить свои записи. Также остаться без отсрочки могут граждане, которые находятся в розыске из-за технических или бумажных ошибок в документах.
В ноябре такое право могут потерять и те, у кого закончились или исчезли основания для ее получения:
- отец троих детей, который задолжал алименты на сумму, которая превышает три месячных платежа;
- лица, которые ухаживали за подопечными, если те умерли или не нуждаются в постоянном уходе;
- отец, который воспитывал ребенка самостоятельно, в день достижения им 18 лет.
Кому отсрочку продлят автоматически?
Начальница группы коммуникаций Хмельницкого областного ТЦК и СП Ангелина Олиферук рассказала, что сейчас система продлевает отсрочки автоматически, без обращений в ТЦК и повторных заявлений.
Это касается тех, кто временно непригоден к службе, кто ухаживает за родителями с инвалидностью или у кого муж или жена имеет инвалидность.
Также это касается непосредственно лиц с инвалидностью.
Родители трех и более детей до 18 лет, или родители детей с инвалидностью получат отсрочку.
Кроме того, автоматически отсрочку продлят лицам, чьи родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения, родственникам Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
Студентам дневной или дуальной формы, докторантам, интернам, научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам также продлят отсрочку автоматически.