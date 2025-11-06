Укр Рус
6 листопада, 16:17
Мобілізація в листопаді: хто може втратити відстрочку

Діана Подзігун
Основні тези
  • З 1 листопада можуть втратити відстрочку громадяни з некоректними даними у військовому обліку, або ті, у кого закінчилися підстави для її отримання.
  • Відстрочку продовжать автоматично тимчасово непридатним до служби, доглядаючим за родичами з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей, студентам та науковим працівникам.

З 1 листопада деякі громадяни можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Це стосується тих, чиї військово-облікові дані потребують оновлення.

Закон про мобілізацію з 1 листопада працює як і раніше, однак тепер особам із некоректними даними у військовому обліку чи неправильно оформленими документами варто бути особливо уважними. Хто може втратити відстрочку пояснює 24 Канал.

Хто ризикує залишитись без відстрочки?

Військовозобов'язані, у яких військово-облікові дані не оновлені або неправильно оформлені можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Тож наразі потрібно уважно перевірити свої записи. Також залишитись без відстрочки можуть громадяни, які перебувають у розшуку через технічні чи паперові помилки в документах.

У листопаді таке право можуть втратити й ті, у кого закінчилися або зникли підстави для її отримання:

  • батько трьох дітей, який заборгував аліменти на суму, яка перевищує три місячні платежі;
  • особи, які доглядали за підопічними, якщо ті померли або не потребують постійного догляду;
  • батько, який виховував дитину самостійно, у день досягнення нею 18 років. 

Кому відстрочку продовжать автоматично?

Начальниця групи комунікацій Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук розповіла, що наразі система продовжує відстрочки автоматично, без звернень в ТЦК та повторних заяв.

  • Це стосується тих, хто тимчасово непридатний до служби, хто доглядає за батьками з інвалідністю або у кого чоловік чи дружина має інвалідність.

  • Також це стосується безпосередньо осіб з інвалідністю.

  • Батьки трьох і більше дітей до 18 років, або батьки дітей із інвалідністю отримають відстрочку.

  • Крім того, автоматично відстрочку продовжать особам, чиї родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану, родичам Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

  • Студентам денної чи дуальної форми, докторантам, інтернам, науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам також продовжать відстрочку автоматично.