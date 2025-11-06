Мобілізація в листопаді: хто може втратити відстрочку

З 1 листопада деякі громадяни можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Це стосується тих, чиї військово-облікові дані потребують оновлення.

Закон про мобілізацію з 1 листопада працює як і раніше, однак тепер особам із некоректними даними у військовому обліку чи неправильно оформленими документами варто бути особливо уважними. Хто може втратити відстрочку пояснює 24 Канал.

Хто ризикує залишитись без відстрочки?

Військовозобов'язані, у яких військово-облікові дані не оновлені або неправильно оформлені можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Тож наразі потрібно уважно перевірити свої записи. Також залишитись без відстрочки можуть громадяни, які перебувають у розшуку через технічні чи паперові помилки в документах.

У листопаді таке право можуть втратити й ті, у кого закінчилися або зникли підстави для її отримання:

батько трьох дітей, який заборгував аліменти на суму, яка перевищує три місячні платежі;

особи, які доглядали за підопічними, якщо ті померли або не потребують постійного догляду;

батько, який виховував дитину самостійно, у день досягнення нею 18 років.

Кому відстрочку продовжать автоматично?

Начальниця групи комунікацій Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук розповіла, що наразі система продовжує відстрочки автоматично, без звернень в ТЦК та повторних заяв.