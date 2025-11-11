Отсрочка в ЦПАУ: сколько украинцев подали заявления и где больше всего
- Более 5 000 центров по предоставлению админуслуг по всей Украине начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации.
- В Минцифре рассказали, сколько украинцев подали заявления об отсрочке в ЦПАУ.
Более 5 тысяч центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) по всей Украине уже принимают заявления на отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
Сколько украинцев подали заявления об отсрочке в ЦНАПах?
По данным министерства, только за первые 2 дня обратилось более 24 тысяч военнообязанных украинцев. Там указали, что активнее всего услугой пользуются в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях.
В ведомстве добавили, что для ускорения обработки обращений в ЦПАУ увеличили количество работников. Среднее время обработки одного заявления составляет около 15 минут.
Оформление отсрочки в ЦПАУ: основное
С 1 ноября действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации.
Для тех, чей тип отсрочки еще не доступен в Резерв+, а также для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах, с 1 ноября можно подать заявление на отсрочку в любом удобном ЦНАПе.
В Минобороны рассказали, кто может оформить отсрочку в ЦПАУ.