Відстрочка в ЦНАПах: скільки українців подали заяви і де найбільше
- Понад 5 000 центрів з надання адмінпослуг по всій Україні почали приймати заяви про відстрочку від мобілізації.
- В Мінцифрі розповіли, скільки українців подали заяви про відстрочку в ЦНАПах.
Понад 5 тисяч центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) по всій Україні вже приймають заяви на відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.
Скільки українців подали заяви про відстрочку в ЦНАПах?
За даними міністерства, лише за перші 2 дні звернулося понад 24 тисячі військовозобов’язаних українців. Там вказали, що найактивніше послугою користуються у Вінницькій, Рівненській та Харківській областях.
У відомстві додали, що для прискорення обробки звернень у ЦНАПах збільшили кількість працівників. Середній час опрацювання однієї заяви становить близько 15 хвилин.
Оформлення відстрочки у ЦНАПі: основне
З 1 листопада діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.
Для тих, чий тип відстрочки ще не доступний у Резерв+, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи й недостатньо даних у державних реєстрах, з 1 листопада можна подати заяву на відстрочку в будь-якому зручному ЦНАПі.
В Міноборони розповіли, хто може оформити відстрочку у ЦНАПі.