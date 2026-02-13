Новые правила отсрочки: теперь учитывают детей в разных браках
- Минобороны обновило отсрочку в Резерв+ для многодетных родителей, учитывая всех детей до 18 лет, независимо от брака.
- Система будет проверять долги по алиментам, и услуга сначала будет доступна пользователям из бета-списка.
Минобороны тестирует обновленную отсрочку в Резерв+ для многодетных родителей. Теперь во время проверки будут учитываться все дети до 18 лет.
Система также автоматически будет проверять, есть ли долги по алиментам в Едином реестре должников. Об этом сообщили в Минобороны.
Что изменилось после обновления программы?
Ранее право на онлайн-отсрочку имели только многодетные родители, у которых трое или более детей родились в одном браке. Теперь при проверке будут учитывать всех несовершеннолетних детей, независимо от того, появились ли они в действующем браке.
Родители смогут принять участие, если:
- имеют трех или более детей до 18 лет;
- не являются должниками по уплате алиментов;
- имеют детей, которые родились в Украине;
Также необходимо будет ввести данные, в частности ФИО, дату рождения и налоговый номер.
Сначала услугу смогут протестировать только пользователи из бета-списка. После этого она станет доступной в Резерв+ для всех многодетных родителей.
Впрочем, если в реестрах есть ошибки или долг по уплате алиментов, который превышает сумму за три месяца, отсрочку не оформят. Сначала нужно будет обновить данные и погасить задолженность.
