13 лютого, 16:46
Нові правила відстрочки: тепер враховують дітей у різних шлюбах

Данило Муринський
Основні тези
  • Міноборони оновило відстрочку в Резерв+ для багатодітних батьків, враховуючи всіх дітей до 18 років, незалежно від шлюбу.
  • Система перевірятиме борги по аліментах, і послуга спочатку буде доступна користувачам з бета-списку.

Міноборони тестує оновлену відстрочку в Резерв+ для багатодітних батьків. Тепер під час перевірки будуть враховуватися всі діти до 18 років.

Cистема також автоматично перевірятиме, чи є борги по аліментах у Єдиному реєстрі боржників. Про це повідомили в Міноборони.

Дивіться також Список автоматичних відстрочок розширили: кому не треба йти до ТЦК 

Що змінилося після оновлення програми?

Раніше право на онлайн-відстрочку мали лише багатодітні батьки, у яких троє або більше дітей народилися в одному шлюбі. Відтепер під час перевірки враховуватимуть усіх неповнолітніх дітей, незалежно від того, чи з’явилися вони в чинному шлюбі.

Батьки зможуть взяти участь, якщо:

  • мають трьох або більше дітей до 18 років;
  • не є боржниками зі сплати аліментів;
  • мають дітей, які народилися в Україні;

Також необхідно буде ввести дані, зокрема ПІБ, дату народження та податковий номер.

Спочатку послугу зможуть протестувати лише користувачі з бета-списку. Після цього вона стане доступною в Резерв+ для всіх багатодітних батьків.

Втім, якщо в реєстрах є помилки або борг зі сплати аліментів, який перевищує суму за три місяці, відстрочку не оформлять. Спершу потрібно буде оновити дані та погасити заборгованість.

