Нові правила відстрочки: тепер враховують дітей у різних шлюбах
- Міноборони оновило відстрочку в Резерв+ для багатодітних батьків, враховуючи всіх дітей до 18 років, незалежно від шлюбу.
- Система перевірятиме борги по аліментах, і послуга спочатку буде доступна користувачам з бета-списку.
Міноборони тестує оновлену відстрочку в Резерв+ для багатодітних батьків. Тепер під час перевірки будуть враховуватися всі діти до 18 років.
Cистема також автоматично перевірятиме, чи є борги по аліментах у Єдиному реєстрі боржників. Про це повідомили в Міноборони.
Що змінилося після оновлення програми?
Раніше право на онлайн-відстрочку мали лише багатодітні батьки, у яких троє або більше дітей народилися в одному шлюбі. Відтепер під час перевірки враховуватимуть усіх неповнолітніх дітей, незалежно від того, чи з’явилися вони в чинному шлюбі.
Батьки зможуть взяти участь, якщо:
- мають трьох або більше дітей до 18 років;
- не є боржниками зі сплати аліментів;
- мають дітей, які народилися в Україні;
Також необхідно буде ввести дані, зокрема ПІБ, дату народження та податковий номер.
Спочатку послугу зможуть протестувати лише користувачі з бета-списку. Після цього вона стане доступною в Резерв+ для всіх багатодітних батьків.
Втім, якщо в реєстрах є помилки або борг зі сплати аліментів, який перевищує суму за три місяці, відстрочку не оформлять. Спершу потрібно буде оновити дані та погасити заборгованість.
