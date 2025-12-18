Нужен только электронный документ: как оформить отсрочку от мобилизации из-за рубежа

Граждане, имеющие право на отсрочку, могут оформить освобождение от мобилизации даже находясь за границей. Для этого достаточно иметь приложение Резерв+ и основания для предоставления отсрочки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на разъяснение юриста Владислава Дерия.

Можно ли оформить отсрочку из-за границы?

Законодательство сейчас признает электронный военно-учетный документ (так называемый е-УУД) равным бумажному. Поэтому иметь бумажный носитель сейчас не обязательно для получения отсрочки.

Однако у человека не должно быть отметки "В розыске" на момент пересечения границы. Если человек выехал законно и его не разыскивали ТЦК и СП, то он имеет право дистанционно оформить отсрочку и вернуться с ней в Украину.

Вы имеете право оформить отсрочку онлайн, даже, находясь за границей. Согласно пункту 9 постановления КМУ 559 Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу,

– объяснил Владислав Дерий.

Что стоит знать о получении отсрочки от мобилизации?