Нужен только электронный документ: как оформить отсрочку от мобилизации из-за рубежа
- Граждане, которые имеют право на отсрочку, могут оформить ее из-за границы.
- Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, для оформления отсрочки.
Граждане, имеющие право на отсрочку, могут оформить освобождение от мобилизации даже находясь за границей. Для этого достаточно иметь приложение Резерв+ и основания для предоставления отсрочки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на разъяснение юриста Владислава Дерия.
Смотрите также Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: в СНБО ответили на слухи
Можно ли оформить отсрочку из-за границы?
Законодательство сейчас признает электронный военно-учетный документ (так называемый е-УУД) равным бумажному. Поэтому иметь бумажный носитель сейчас не обязательно для получения отсрочки.
Однако у человека не должно быть отметки "В розыске" на момент пересечения границы. Если человек выехал законно и его не разыскивали ТЦК и СП, то он имеет право дистанционно оформить отсрочку и вернуться с ней в Украину.
Вы имеете право оформить отсрочку онлайн, даже, находясь за границей. Согласно пункту 9 постановления КМУ 559 Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу,
– объяснил Владислав Дерий.
Что стоит знать о получении отсрочки от мобилизации?
Украина полностью переходит на электронную форму военно-учетных документов. Однако и бумажные документы будут приниматься представителями ТЦК и других органов. Новые электронные документы можно получить через приложение Резерв+, портал Дія или непосредственно в ТЦК. В Резерв+ мужчины теперь в несколько кликов могут подать документы для получения отсрочки.
Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации на год для молодежи 18 – 25 лет, которые служили по контракту. В то же время граждане этого возраста, которые не были в армии, не подлежат мобилизации.
Отсрочку от мобилизации могут отменить, если основание для нее утратило силу или у военнообязанного изменились обстоятельства.