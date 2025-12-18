Потрібен лише електронний документ: як оформити відстрочку від мобілізації з-за кордону

Громадяни, які мають право на відстрочку, можуть оформити звільнення від мобілізації навіть перебуваючи за кордоном. Для цього достатньо мати застосунок Резерв+ і підстави для надання відстрочки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на роз'яснення юриста Владислава Дерія.

Чи можна оформити відстрочку з-за кордону?

Законодавство зараз визнає електронного військово-обліковий документ (так званий е-ВОД) рівним до паперового. Тому мати паперовий носій зараз не обов’язково для отримання відстрочки.

Однак у людини не повинно бути позначки "У розшуку" на момент перетину кордону. Якщо чоловік виїхав законно і його не розшукували ТЦК і СП, то він має право дистанційно оформити відстрочку й повернутися з нею до України.

Ви маєте право оформити відстрочку онлайн, навіть, перебуваючи за кордоном. Згідно з пунктом 9 постанови КМУ 559 Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу,

– пояснив Владислав Дерій.

Що варто знати про отримання відстрочки від мобілізації?