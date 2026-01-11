В Раде обсуждают отмену отсрочки для студентов-мужчин от 25 лет

В Верховной Раде готовят некоторые изменения в правила мобилизации. Народные депутаты обсуждают возможность отменить отсрочку для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в эфире национального марафона.

Что будет с отсрочкой для студентов-мужчин от 25 лет?

Сергей Бабак отметил, что с начала полномасштабного вторжения России очень много людей воспользовались лазейкой в законодательстве и пошли в учреждения высшего образования не для того, чтобы учиться, а чтобы избежать мобилизации.

Поэтому в украинском парламенте сейчас прорабатывают вопрос, как соответствующую лазейку можно убрать.

Нардеп отметил, что сейчас один из законопроектов находится на рассмотрении в комитете национальной безопасности, обороны и разведки который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку от мобилизации.

И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит, что мужчины в возрасте 25+ (лет – 24 Канал), которые будут поступать в учреждения высшего образования или профессионального, или профессионального образования не будут иметь право на отсрочку (от мобилизации – 24 Канал),

– пояснил Бабак.

По словам председателя образовательного комитета Рады, эта инициатива является достаточно радикальной, но, как он отметил, это нужно делать, если речь идет о безопасности нашей страны.

Как сейчас пытаются бороться с соответствующей лазейкой?

Сергей Бабак отметил, что сейчас в учреждениях высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования постоянно продолжаются проверки на предмет того, как мужчины-студенты старше 25 лет учатся.

"Для понимания, до 2022 года в среднем в системе образования высшего и профессионального предвысшего находилось одновременно где-то около 30 тысяч мужчин в возрасте 25+ лет. По состоянию на 1 сентября 2025 года их стало 250 тысяч. Поэтому мы не можем как государство ограничить право на образование, конечно, но между тем мы будем проверять, как эти люди на самом деле учатся", – отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что Государственная служба качества образования уже сделала большое количество проверок, по результатам которых было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле не учились, а лишь формально "прятались" в этих учебных заведениях.

Кроме того, парламентарий добавил, что также проверялось руководство учебных заведений. По его словам, уже есть 8 уголовных дел по массовому набору таких людей в учебные заведения.

Почему происходят массовые отчисления студентов из вузов?