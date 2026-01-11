У Раді обговорюють скасування відстрочки для студентів-чоловіків від 25 років

У Верховній Раді готують деякі зміни до правил мобілізації. Народні депутати обговорюють можливість скасувати відстрочку для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар народного депутата, голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака в етері національного маратону.

Що буде з відстрочкою для студентів-чоловіків від 25 років?

Сергій Бабак зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії дуже багато людей скористувалися лазівкою в законодавстві й пішли в заклади вищої освіти не для того, щоб навчатися, а щоб уникнути мобілізації.

Тому в українському парламенті наразі пропрацьовують питання, як відповідну лазівку можна прибрати.

Нардеп зазначив, що зараз один з законопроєктів перебуває на розгляді в комітеті національної безпеки, оборони та розвідки який, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку від мобілізації.

І один з цих законопроєктів якраз готовий до другої читання і говорить, що чоловіки віком 25+ (років – 24 Канал), які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової, або професійної освіти не будуть мати право на відстрочку (від мобілізації – 24 Канал),

– пояснив Бабак.

За словами голови освітнього комітету Ради, ця ініціатива є достатньо радикальною, але, як він наголосив, це потрібно робити, якщо йдеться про безпеку нашої країни.

Як зараз намагаються боротися з відповідною лазівкою?

Сергій Бабак зауважив, що наразі у закладах вищої, фахової передвищої та професійної освіти постійно тривають перевірки на предмет того, як чоловіки-студенти старші за 25 років навчаються.

"Для розуміння, до 2022 року в середньому в системі освіти вищої та фахової передвищої перебувало одночасно десь близько 30 тисяч чоловіків віком 25+ років. Станом на 1 вересня 2025 року їх стало 250 тисяч. Тому ми не можемо як держава обмежити право на освіту, звісно, але між тим ми будемо перевіряти, як ці люди насправді навчаються", – зазначив нардеп.

Він також підкреслив, що Державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, за результатами яких було відраховано майже 50 тисяч людей, які насправді не навчалися, а лише формально "ховалися" в цих закладах освіти.

Окрім того, парламентар додав, що також перевірялося керівництво навчальних закладів. За його словами, вже є 8 кримінальних справ щодо масового набору таких людей до навчальних закладів.

Чому відбуваються масові відрахування студентів з вишів?