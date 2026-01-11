Могут ли мобилизовать пенсионера?

В 2026 году пенсионеры остаются частью мобилизационного ресурса, однако закон определяет четкие исключения, пишет 24 Канал со ссылкой на статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Освобождение от призыва могут получить граждане старше 60 лет, лица с инвалидностью, непригодные по состоянию здоровья, а также те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или имеет особые заслуги перед государством.

Одновременно военные пенсионеры, которые еще не достигли преклонного возраста и остаются годными к службе, могут быть повторно привлечены к мобилизации во время военного положения.

Справочно: По данным Пенсионного фонда, которую указывает "Телеграф", по состоянию на июнь 2025 года более 160 тысяч человек в возрасте 45 – 60 лет получали пенсии за выслугу лет. Большинство из них еще трудоспособны и могут выполнять задачи в штабах, технических или инженерных подразделениях.

В то же время Министерство обороны подчеркивает: пенсионный статус сам по себе не освобождает от мобилизации. Предельный возраст пребывания в запасе это 60 лет для рядового и офицерского состава и 65 лет для генералов.

К этому же, даже во время службы пенсионеры продолжают получать пенсионные выплаты.

Могут ли заключить контракт люди старше 60 лет?

Закон, принятый Верховной Радой 16 июля 2025 года, позволяет во время военного положения заключать контракты с людьми старше 60 лет. Для офицеров решение согласовывает Генштаб, для других – командир части и военно-врачебная комиссия.

Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов Андрей Гнатов подчеркивает, что пенсионеры песня 60 лет имеют особую ценность для армии. Их опыт и профессиональные навыки нужны в ремонтных подразделениях, логистике, вождении специальной техники и медицинских учреждениях.

Освобождаются ли от мобилизации военные пенсионеры?