Как оформить отсрочку военным, которые освободились из плена
- Военным, которые вернулись из плена, нужно обратиться в ЦНАП для оформления отсрочки.
- Отсрочка призыва будет обновляться автоматически каждые 90 дней.
Военным, которые вернулись из плена, нужно обратиться в ЦНАП для оформления отсрочки. После этого она будет продлеваться каждые 90 дней автоматически.
Об этом пишет Министерство обороны Украины.
Как получить отсрочку после плена?
Минобороны упростило процесс оформления отсрочки от мобилизации. Теперь не нужно повторно приносить заявления в ТЦК, а достаточно всего один раз обратиться в соответствующие учреждения.
На продление отсрочки службы имеют право:
- лица, лишенные свободы в результате войны против Украины;
- военные, освобожденные из плена.
Если в данных в приложении Резерв+ срок указан как "до завершения мобилизации", то отсрочка будет обновляться автоматически каждые 90 дней. Однако, если срок завершается в конкретную дату, то после этого дня она прекращает свое действие и не возобновляется.
Обратите внимание! Если дата завершения указана неконкретно или не соответствует основаниям для отсрочки, ее надо уточнить в ЦНАПе.
Если отсрочка призыва не продолжилась автоматически, следует обратиться в любой удобный ЦПАУ с соответствующими документами. Ведь это может свидетельствовать об отсутствии или неактуальности данных.
Военно-учетный документ в приложении Резерв+ является основным местом, где можно увидеть подтверждение действительности отсрочки. Бумажные справки с печатью не выдаются.
Если нет доступа к телефону, военный билет можно сформировать в Резерв+, через Дию или обратиться в ТЦК и СП или ЦНАП и распечатать его.
Какие новости по мобилизации в Украине?
Сейчас Минобороны рассматривает реформирование ТЦК и изменение подходов к мобилизации. Причиной стала потеря доверия из-за скандалов и обвинений в коррупции. Капитан ВСУ Даниил Яковлев заметил, что предложенные шаги понравятся не всем, однако не стал разглашать деталей.
Также отныне добровольцы в возрасте от 60 лет могут заключить контракт в Вооруженных Силах Украины. Военный имеет право служить на выбранной должности минимум 6 месяцев, а перевод возможен только по желанию или после этого срока.
Кроме этого, право на отсрочку от мобилизации имеют лица с инвалидностью, независимо от группы, диагноза или срока установления инвалидности. Обычно она предоставляется на 6 – 12 месяцев, а при бессрочной инвалидности действует постоянно. В то же время мобилизация возможна, если человек добровольно подписывает контракт или если данные об инвалидности отсутствуют и отсрочка официально не оформлена.