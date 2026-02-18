Об этом пишет Министерство обороны Украины.

Как получить отсрочку после плена?

Минобороны упростило процесс оформления отсрочки от мобилизации. Теперь не нужно повторно приносить заявления в ТЦК, а достаточно всего один раз обратиться в соответствующие учреждения.

На продление отсрочки службы имеют право:

лица, лишенные свободы в результате войны против Украины;

военные, освобожденные из плена.

Если в данных в приложении Резерв+ срок указан как "до завершения мобилизации", то отсрочка будет обновляться автоматически каждые 90 дней. Однако, если срок завершается в конкретную дату, то после этого дня она прекращает свое действие и не возобновляется.

Обратите внимание! Если дата завершения указана неконкретно или не соответствует основаниям для отсрочки, ее надо уточнить в ЦНАПе.

Если отсрочка призыва не продолжилась автоматически, следует обратиться в любой удобный ЦПАУ с соответствующими документами. Ведь это может свидетельствовать об отсутствии или неактуальности данных.

Военно-учетный документ в приложении Резерв+ является основным местом, где можно увидеть подтверждение действительности отсрочки. Бумажные справки с печатью не выдаются.

Если нет доступа к телефону, военный билет можно сформировать в Резерв+, через Дию или обратиться в ТЦК и СП или ЦНАП и распечатать его.

