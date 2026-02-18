Як оформити відстрочку військовим, які звільнились з полону

Військовим, які повернулися з полону, потрібно звернутись до ЦНАПу для оформлення відстрочки. Після цього вона буде продовжуватись кожні 90 днів автоматично.

Про це пише Міністерство оборони України.

Читайте також Як отримати статус УБД: існує два шляхи

Як отримати відстрочку після полону?

Міноборони спростило процес оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер не потрібно повторно приносити заяви до ТЦК, а достатньо всього один раз звернутися до відповідних установ.

На продовження відтермінування служби мають право:

особи, позбавлені свободи внаслідок війни проти України;

військові, звільнені з полону.

Якщо у даних в застосунку Резерв+ строк зазначений як "до завершення мобілізації", то відстрочка оновлюватиметься автоматично кожні 90 днів. Однак, якщо термін завершується в конкретну дату, то після цього дня вона припиняє свою дію й не поновлюється.

Зверніть увагу! Якщо дата завершення вказана неконкретно або не відповідає підставам для відстрочки, її треба уточнити у ЦНАПі.

Якщо відтермінування призову не продовжилось автоматично, слід звернутись до будь-якого зручного ЦНАПу з відповідними документами. Адже це може свідчити про відсутність або неактуальність даних.

Військово-обліковий документ в застосунку Резерв+ є основним місцем, де можна побачити підтвердження дійсності відстрочки. Паперові довідки з печаткою не видаються.

Якщо немає доступу до телефона, військовий квиток можна сформувати у Резерв+, через Дію або звернутись до ТЦК та СП чи ЦНАПу та видрукувати його.

Які новини щодо мобілізації в Україні?