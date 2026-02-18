Як оформити відстрочку військовим, які звільнились з полону
- Військовим, які повернулися з полону, потрібно звернутись до ЦНАПу для оформлення відстрочки.
- Відтермінування призову оновлюватиметься автоматично кожні 90 днів.
Військовим, які повернулися з полону, потрібно звернутись до ЦНАПу для оформлення відстрочки. Після цього вона буде продовжуватись кожні 90 днів автоматично.
Про це пише Міністерство оборони України.
Як отримати відстрочку після полону?
Міноборони спростило процес оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер не потрібно повторно приносити заяви до ТЦК, а достатньо всього один раз звернутися до відповідних установ.
На продовження відтермінування служби мають право:
- особи, позбавлені свободи внаслідок війни проти України;
- військові, звільнені з полону.
Якщо у даних в застосунку Резерв+ строк зазначений як "до завершення мобілізації", то відстрочка оновлюватиметься автоматично кожні 90 днів. Однак, якщо термін завершується в конкретну дату, то після цього дня вона припиняє свою дію й не поновлюється.
Зверніть увагу! Якщо дата завершення вказана неконкретно або не відповідає підставам для відстрочки, її треба уточнити у ЦНАПі.
Якщо відтермінування призову не продовжилось автоматично, слід звернутись до будь-якого зручного ЦНАПу з відповідними документами. Адже це може свідчити про відсутність або неактуальність даних.
Військово-обліковий документ в застосунку Резерв+ є основним місцем, де можна побачити підтвердження дійсності відстрочки. Паперові довідки з печаткою не видаються.
Якщо немає доступу до телефона, військовий квиток можна сформувати у Резерв+, через Дію або звернутись до ТЦК та СП чи ЦНАПу та видрукувати його.
Які новини щодо мобілізації в Україні?
Наразі Міноборони розглядає реформування ТЦК і зміну підходів до мобілізації. Причиною стала втрата довіри через скандали і звинувачення в корупції. Капітан ЗСУ Данило Яковлев зауважив, що запропоновані кроки сподобаються не всім, однак не став розголошувати деталей.
Також відтепер добровольці віком від 60 років можуть укласти контракт у Збройних Силах України. Військовий має право служити на обраній посаді мінімум 6 місяців, а переведення можливе лише за бажанням або після цього терміну.
Окрім цього, право на відстрочку від мобілізації мають особи з інвалідністю, незалежно від групи, діагнозу чи строку встановлення інвалідності. Зазвичай вона надається на 6 – 12 місяців, а при безстроковій інвалідності діє постійно. Водночас мобілізація можлива, якщо людина добровільно підписує контракт або якщо дані про інвалідність відсутні й відстрочка офіційно не оформлена.