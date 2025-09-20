В приложении Резерв+ появится новый тип отсрочек от мобилизации. Оформить онлайн ее смогут родители детей с инвалидностью любого возраста.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Кого ТЦК может объявить в розыск и какие последствия могут быть: объяснение юристов

Как получить новую отсрочку в Резерв+

Минобороны вскоре запустит отсрочки для родителей детей с инвалидностью любого возраста в Резерв+. Пока, чтобы проверить работу и сделать сервис удобным, запустили бета-тестирование.

Приобщиться к нему могут все желающие родители детей с инвалидностью до 18 лет и родители совершеннолетних детей с инвалидностью.

Важно! Чтобы одним из первых получить отсрочку нужно заполнить форму на бета-тестирование по ссылке. И больше никаких справок и очередей в ТЦК.

В Минобороны напоминают, что для оформления отсрочки в Резерв+ необходимо:

подать запрос по приложению;

система проверит основания для отсрочки через взаимодействие с государственными реестрами;

в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс обычно занимает несколько часов.

Мобилизация в Украине: последние новости