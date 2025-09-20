В Резерв+ запускают бета-тест еще одного типа отсрочек: как присоединиться
- В приложении Резерв+ запускают бета-тест отсрочек от мобилизации для родителей детей с инвалидностью любого возраста.
- Для участия в бета-тесте нужно заполнить форму, а процесс получения отсрочки занимает несколько часов.
В приложении Резерв+ появится новый тип отсрочек от мобилизации. Оформить онлайн ее смогут родители детей с инвалидностью любого возраста.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Как получить новую отсрочку в Резерв+
Минобороны вскоре запустит отсрочки для родителей детей с инвалидностью любого возраста в Резерв+. Пока, чтобы проверить работу и сделать сервис удобным, запустили бета-тестирование.
Приобщиться к нему могут все желающие родители детей с инвалидностью до 18 лет и родители совершеннолетних детей с инвалидностью.
Важно! Чтобы одним из первых получить отсрочку нужно заполнить форму на бета-тестирование по ссылке. И больше никаких справок и очередей в ТЦК.
В Минобороны напоминают, что для оформления отсрочки в Резерв+ необходимо:
- подать запрос по приложению;
- система проверит основания для отсрочки через взаимодействие с государственными реестрами;
- в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.
Весь процесс обычно занимает несколько часов.
Мобилизация в Украине: последние новости
Недавно в приложении Резерв+ появилась новая отметка "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки". Она показывает, что человек еще не проходил военную службу или учебные сборы.
Также в Украине запустили службу по контракту для мужчин старше 60 лет. Уже отныне можно обращаться в ТЦК для оформления документов.
С нового года в Украине повысят порог зарплаты для бронирования работников. В бюджете запланирован рост "минималки", а значит для бронирования нужно будет иметь зарплату не менее 21 617,5 гривен в месяц.