Юристы компании INSEININ рассказали, кого могут объявить в розыск и как избежать проблем с ТЦК, передает 24 Канал.

Смотрите также В оборонном комитете ВР поделились инсайдом, что может измениться в мобилизационных выплатах

Какие причины розыска военнообязанных?

Юристы отмечают, что речь идет не об уголовном розыске, а о необходимости административного задержания полицией военнообязанного, который совершил нарушение правил воинского учета.

Целью такого розыска является доставка нарушителя в районный ТЦК и СП для составления протокола о совершении административного правонарушения и вынесения постановления о наложении денежного штрафа. По ныне действующему законодательству, привлечения к такой ответственности может происходить только при личном присутствии нарушителя,
– пишут в INSEININ.

Самыми распространенными причинами розыска военнообязанных являются:

  • непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства,

  • непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы,

  • игнорирование повестки, врученной лично, по почте, на предприятии или месте обучения,

  • игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии,

  • неуточнение военно-учетных данных.

  • уклонение от воинского учета,

  • уклонение от призыва на военную службу,

  • уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

Если выявлено такое правонарушение, то в ТЦК и СП могут обратиться в полицию, чтобы такого гражданина задержали. Сведения о наличии такого правонарушения вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных и соответствующая отметка появляется в электронном военно-учетном документе.

Какие юридические последствия розыска ТЦК?

В таком случае военнообязанного должны доставить в районный ТЦК и СП, где на него составят протокол и выпишут постановление о привлечении к админответственности.

"Одновременно ТЦК может проверять наличие оснований для отсрочки от мобилизации и направлять на прохождение военно-врачебной комиссии с целью дальнейшего призыва на военную службу", – добавляют юристы.

Лица, которые находятся в розыске, не могут быть забронированы за предприятиями, а тем, кто находится за рубежом, отказывают в оформлении паспортных документов.

Как сняться с розыска?

Снятие с розыска происходит после назначения штрафа, то есть после вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Вынесение такого постановления происходит при личном присутствии и участии в деле военнообязанного,
– говорят юристы.

Они отмечают, что дистанционно снять розыск без административной ответственности невозможно.

Мобилизация в Украине: последние новости