Почему надо проходить ВВК и присылают новые повестки, если я уже оплатил штраф?

ТЦК ведут постоянный учет, где фиксируют присланные повестки, тех людей, кто не пришел и не явился по повестке, тех людей, кто оплатил штраф или не оплатил штраф. Поэтому тем, кто не проходил ВЛК, присылают новые повестки.

В случае, если человек снова не отреагирует и не придет по повестке, в "Резерв+" появится отметка, что военнообязанный должен оплатить штраф. Отметка должна исчезнуть, когда штраф будет оплачен.

Справка. Отметка о неуплате штрафа в "Резерв+" – красная лента в приложении.

Ничего не меняется после уплаты штрафа статусно. Эта лента гаснет, но он остается военнообязанным. Он все равно должен явиться в ТЦК. Он все равно должен пройти военно-врачебную комиссию, и уже потом у него изменится статус и он или пригоден, или непригоден,

– рассказал Байдалюк.

Как оплатить штраф за неявку по повестке?

Человек должен подать заявление о признании нарушения в разделе "Штрафы онлайн". Когда эту информацию увидит начальник ТЦК, он выпишет повестку и удостоверит ее электронной подписью. Документ в течение трех дней увидит военнообязанный и сможет оплатить штраф.

Обратите внимание! Если не оплатить штраф, его размер будет расти. Минимальный штраф составляет 17 тысяч, максимальный 25 тысяч.

