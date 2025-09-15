Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Дивіться також Що таке базова військова підготовка та хто повинен її проходити: юристи відповіли

Чому треба проходити ВЛК і надсилають нові повістки, якщо я вже сплатив штраф?

ТЦК ведуть постійний облік, де фіксують надіслані повістки, тих людей, хто не прийшов і не з'явився за повісткою, тих людей, хто сплатив штраф або не сплатив штраф. Тому тим, хто не проходив ВЛК, надсилають нові повістки.

У випадку, якщо людина знову не відреагує і не прийде за повісткою, у "Резерв+" з'явиться позначка, що військовозобов'язаний має сплатити штраф. Позначка має зникнути, коли штраф буде сплачено.

Довідка. Позначка про несплату штрафу в "Резерв+" – червона стрічка в додатку.

Нічого не змінюється після сплати штрафу статусно. Ця стрічка згасає, але він залишається військовозобов'язаний. Він все одно має з'явитися до ТЦК. Він все одно має пройти військову-лікарську комісію, і вже потім в нього зміниться статус і він або придатний, або непридатний,

– розповів Байдалюк.

Дивіться відеопояснення про штрафи від речника Київського обласного ТЦК та СП Олега Байдалюка

Як сплатити штраф за неявку за повісткою?

Людина має подати заяву про визнання порушення в розділі "Штрафи онлайн". Коли цю інформацію побачить начальник ТЦК, він випише поставу та засвідчить її електронним підписом. Документ протягом трьох днів побачить військовозобов'язаний і зможе сплатити штраф.

Зверніть увагу! Якщо не сплатити штраф, його розмір зростатиме. Мінімальний штраф становить 17 тисяч, максимальний 25 тисяч.

Також ми писали про те, хто визначатиме критичність підприємств ОПК і як отримати відстрочку від мобілізації, якщо ви ФОП.