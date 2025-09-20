У застосунку Резерв+ з'явиться новий тип відстрочок від мобілізації. Оформити онлайн її зможуть батьки дітей з інвалідністю будь-якого віку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Як отримати нову відстрочку у Резерв+

Міноборони невдовзі запустить відстрочки для батьків дітей з інвалідністю будь-якого віку у Резерв+. Поки що, аби перевірити роботу і зробити сервіс зручним, запустили бета-тестування.

Долучитися до нього можуть всі охочі батьки дітей з інвалідністю до 18 років та батьки повнолітніх дітей з інвалідністю.

Важливо! Аби одним з перших отримати відстрочку потрібно заповнити форму на бета-тестування за посиланням. І більше ніяких довідок і черг в ТЦК.

У Міноборони нагадують, що для оформлення відстрочки в Резерв+ необхідно:

подати запит за застосунку;

система перевірить підстави для відстрочки через взаємодію з державними реєстрами;

у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес зазвичай займає кілька годин.

