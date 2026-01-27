Теперь отсрочки продлеваются автоматически в Резерв+: можно ли их дальше оформить в ЦПАУ
- В Украине упростили оформление отсрочек от мобилизации, большинство из которых теперь можно получить онлайн через приложение Резерв+ или в ЦНАПах.
- Более 600 тысяч человек получат автоматическое продление отсрочек, без необходимости посещать ТЦК.
В Украине существенно упростили процедуру оформления отсрочек от мобилизации. Большинство из них теперь можно получить онлайн через приложение Резерв+ или оформить в ЦПАУ, без необходимости посещать ТЦК.
Часть отсрочек продлят автоматически – без каких-либо действий со стороны граждан. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК и САП.
Смотрите также Цифровой гений во главе Минобороны: какой план у Федорова на войну и что он сделал в Минцифре за 6 лет
Что изменилось в оформлении отсрочек?
Кабмин Минобороны обновил нормативно-правовые акты по отсрочкам от военной службы.
Отныне большинство отсрочек, основания для которых содержатся в государственных реестрах, будут продолжаться автоматически. Речь идет о более 600 тысяч человек, которым больше не нужно обращаться в ТЦК или стоять в очередях.
Кроме того, распространенные типы отсрочек – пока их 11 – можно оформить онлайн через приложение Резерв+.
Справки об отсрочке с мокрой печатью заменяют на электронный документ в приложении или его распечатанную копию.
Для граждан, которые не пользуются смартфонами или имеют бумажные документы, остается возможность обратиться в ЦПАУ.
Кому гарантирована отсрочка в 2026 году?
В 2026 году отсрочку от мобилизации предоставляют отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона Украины №3543.
Оформление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+, что подтверждает статус без личного обращения в ТЦК.
А вот женщины с медицинским или фармацевтическим образованием обязаны становиться на воинский учет для формирования государственного резерва медицинских специалистов.