Тепер відстрочки продовжуються автоматично в Резерв+: чи можна їх далі оформити у ЦНАП
- В Україні спростили оформлення відстрочок від мобілізації, більшість з яких тепер можна отримати онлайн через застосунок Резерв+ або в ЦНАПах.
- Понад 600 тисяч осіб отримають автоматичне продовження відстрочок, без необхідності відвідувати ТЦК.
В Україні суттєво спростили процедуру оформлення відстрочок від мобілізації. Більшість із них тепер можна отримати онлайн через застосунок Резерв+ або оформити у ЦНАПах, без необхідності відвідувати ТЦК.
Частину відстрочок продовжать автоматично – без жодних дій з боку громадян. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК та САП.
Дивіться також Цифровий геній на чолі Міноборони: який план у Федорова на війну і що він зробив у Мінцифрі за 6 років
Що змінилося в оформленні відстрочок?
Кабмін Міноборони оновив нормативно-правові акти щодо відстрочок від військової служби.
Відтепер більшість відстрочок, підстави для яких містяться у державних реєстрах, продовжуватимуться автоматично. Йдеться про понад 600 тисяч осіб, яким більше не потрібно звертатися до ТЦК чи стояти в чергах.
Крім того, найпоширеніші типи відстрочок – наразі їх 11 – можна оформити онлайн через застосунок Резерв+.
Довідки про відстрочку з мокрою печаткою замінюють на електронний документ у додатку або його роздруковану копію.
Для громадян, які не користуються смартфонами або мають паперові документи, залишається можливість звернутися до ЦНАПів.
Кому гарантована відстрочка у 2026 році?
У 2026 році відстрочку від мобілізації надають окремим категоріям військовозобов'язаних, визначених статтею 23 Закону України №3543.
Оформлення відстрочки здійснюється переважно в електронному форматі через застосунок Резерв+, що підтверджує статус без особистого звернення до ТЦК.
А от жінки з медичною чи фармацевтичною освітою зобов'язані ставати на військовий облік для формування державного резерву медичних фахівців.