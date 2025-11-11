Какой документ подтверждает отсрочку от мобилизации: объяснение Минобороны
- Главным подтверждением отсрочки от мобилизации является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.
- Военнообязанным, которые имеют право на отсрочку, больше не выдают бумажные справки с мокрой печатью.
С 1 ноября в Украине несколько изменились правила получения отсрочки от мобилизации. Теперь бумажные справки с мокрой печатью больше не будут выдавать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.
Какой документ подтверждает отсрочку?
В Министерстве обороны Украины сообщили, что главным подтверждением отсрочки теперь является электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+. Он доступен в личном кабинете пользователя.
Пользователи, которые не имеют доступа к смартфону, могут получить распечатку документа.
Файл для печати доступен:
- в приложении Резерв+,
- на портале Дія,
- в ТЦК и СП (или ЦНАП, если речь идет о документе с отметкой об отсрочке).
По новым правилам, с 1 ноября военнообязанным, которые имеют право на отсрочку, больше не выдают справки с мокрой печатью.
Как теперь получить отсрочку?
С 1 ноября 2025 года подать заявление на отсрочку можно в любом ЦПАУ. Услуга доступна, если нужного типа отсрочки нет в приложении Резерв+ или военнообязанный не пользуется смартфоном.
Более 5 000 центров предоставления административных услуг по всей Украине начали принимать заявления на отсрочку от мобилизации.