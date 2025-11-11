Укр Рус
Який документ підтверджує відстрочку від мобілізації: пояснення Міноборони
11 листопада, 21:20
Який документ підтверджує відстрочку від мобілізації: пояснення Міноборони

Дарія Черниш
  • Головним підтвердженням відстрочки від мобілізації є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+.
  • Військовозобов'язаним, які мають право на відстрочку, більше не видають паперові довідки з мокрою печаткою.

З 1 листопада в Україні дещо змінилися правила отримання відстрочки від мобілізації. Тепер паперові довідки з мокрою печаткою більше не видаватимуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Який документ підтверджує відстрочку?

У Міністерстві оборони України повідомили, що головним підтвердженням відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+. Він доступний в особистому кабінеті користувача. 

Користувачі, які не мають доступу до смартфона, можуть отримати роздруківку документа. 

Файл для друку доступний:

  • у застосунку Резерв+,
  • на порталі Дія,
  • у ТЦК та СП (чи ЦНАП, якщо йдеться про документ із відміткою про відстрочку).

За новими правилами, з 1 листопада військовозобов'язаним, які мають право на відстрочку, більше не видають довідки з мокрою печаткою.

Як тепер отримати відстрочку?

  • З 1 листопада 2025 року подати заяву на відстрочку можна у будь-якому ЦНАПі. Послуга доступна, якщо потрібного типу відстрочки немає у застосунку Резерв+ або військовозобов'язаний не користується смартфоном.

  • Понад 5 000 центрів надання адміністративних послуг по всій Україні почали приймати заяви на відстрочку від мобілізації.