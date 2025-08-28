Президент Зеленский прокомментировал массированный удар России по Украине в ночь на 28 августа. Он отметил, что ожидает реакции Китая и Венгрии после последних их заявлений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Что сказал президент о ночной атаке?

Владимир Зеленский написал, что сегодняшние российские обстрелы – четкий ответ всем в мире, кто постоянно призывает к прекращению огня и к реальной дипломатии. Но Россия продолжает выбирать баллистику, а не стол переговоров, убийства, а не окончание войны, что демонстрирует то, что Россия до сих пор не боится последствий и пользуется тем, что мир закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для диктатора Путина.

Таким образом Украина ожидает реакции Китая на российской обстрелы:

Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России.

Также Украина ожидает, что и Венгрия отреагирует на последние действия России.

Напомним, Венгрия возмущается, что Украина наносит удары по магистральному нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает ее российской нефтью, и заявляла, что это не ее война.

Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции,

– написал Зеленский.

Он добавил, что уже точно пришло время новых жестких санкций против России за ее поступки.

Президент отметил, что уже сорваны все дедлайны и испорчены десятки возможностей для дипломатии.

Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам России!

– написал глава государства.

Что известно об обстреле Украины?