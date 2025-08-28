Ожидаем реакции Китая и Венгрии, – Зеленский о ночном массированном ударе
- Президент Зеленский ожидает реакции Китая и Венгрии после массированного удара России по Украине, подчеркивая, что Россия выбирает войну, а не дипломатию.
- Зеленский отметил необходимость новых санкций против России.
Президент Зеленский прокомментировал массированный удар России по Украине в ночь на 28 августа. Он отметил, что ожидает реакции Китая и Венгрии после последних их заявлений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
Что сказал президент о ночной атаке?
Владимир Зеленский написал, что сегодняшние российские обстрелы – четкий ответ всем в мире, кто постоянно призывает к прекращению огня и к реальной дипломатии. Но Россия продолжает выбирать баллистику, а не стол переговоров, убийства, а не окончание войны, что демонстрирует то, что Россия до сих пор не боится последствий и пользуется тем, что мир закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для диктатора Путина.
Таким образом Украина ожидает реакции Китая на российской обстрелы:
Китай неоднократно призывал к нерасширению войны и к прекращению огня. Этого нет из-за России.
Также Украина ожидает, что и Венгрия отреагирует на последние действия России.
Напомним, Венгрия возмущается, что Украина наносит удары по магистральному нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает ее российской нефтью, и заявляла, что это не ее война.
Мы ожидаем реакции Венгрии. Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции,
– написал Зеленский.
Он добавил, что уже точно пришло время новых жестких санкций против России за ее поступки.
Президент отметил, что уже сорваны все дедлайны и испорчены десятки возможностей для дипломатии.
Россия должна чувствовать свою ответственность за каждый удар, за каждый день этой войны. Вечная память всем жертвам России!
– написал глава государства.
Последствия российского обстрела Киева: смотрите видео
Что известно об обстреле Украины?
Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов, известно уже о 8 жертвах и 40 пострадавших – взрослых и детей. Многие мирные жители до сих пор могут быть под завалами.
Пострадала и Винницкая область, где в результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах. Прошло без пострадавших.
Под прицелом врага также было предприятие в Запорожье. Там произошло возгорание. Данные о пострадавших уточняются.
Кроме того, Россия целенаправленно ударила по парку скоростных поездов "Интерсити+". Отмены рейсов не будет, но возможны задержки.