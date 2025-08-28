Президент Зеленський прокоментував масований удар Росії по Україні у ніч на 28 серпня. Він зауважив, що очікує на реакцію Китаю та Угорщини після останніх їхніх заяв.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Дивіться також Під основним ударом Київ: усе, що відомо про наслідки масованого удару

Що сказав президент про нічну атаку?

Володимир Зеленський написав, що сьогоднішні російські обстріли – чітка відповідь всім у світі, хто постійно закликає до припинення вогню та до реальної дипломатії. Але Росія продовжує обирати балістику, а не стіл перемовин, вбивства, а не закінчення війни, що демонструє те, що Росія досі не боїться наслідків і користується тим, що світ заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для диктатора Путіна.

Таким чином Україна очікує реакції Китаю на російській обстріли:

Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію.

Також Україна очікує, що й Угорщина відреагує на останні дії Росії.

Нагадаємо, Угорщина обурюється, що Україна завдає ударів по магістральному нафтопроводу "Дружба", який забезпечує її російською нафтою, та заявляла, що це не її війна.

Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції,

– написав Зеленський.

Він додав, що уже точно настав час нових жорстких санкцій проти Росії за її вчинки.

Президент зауважив, що уже зірвані всі дедлайни і зіпсовані десятки можливостей для дипломатії.

Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна пам'ять усім жертвам Росії!

– написав глава держави.

Що відомо про обстріл України?