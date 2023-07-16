В Харькове 20-летний парень убил 3 человека и совершил смертельное ДТП: среди жертв – ребенок
Источник:полиция Харьковской области
В Харькове 16 июля был задержан 20-летний парень. Он убил троих родственников, угнал авто и спровоцировал смертельное ДТП.
В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они уже открыли уголовное производство.
Заметьте Кричала и нападала на прохожих: в Луцке задержали женщину с ножами
Злоумышленник уже задержан
Правоохранители рассказали, что 16 июля в ХРУП №1 поступило сообщение о похищении автомобиля Daewoo Lanos по улице Гвардейцев-Широнинцев. В ходе проверки они установили, что это сделал 20-летний молодой человек. Он совершил ДТП со смертельным исходом, после чего скрылся.
"В результате отработки вызова на улице Академика Павлова патрульные обнаружили предполагаемого преступника. На его одежде и открытых участках тела были многочисленные пятна, похожие на кровь. В руках он держал нож, который также имел характерные пятна", — рассказали в Патрульной полиции Харьковщины.
Во время оперативной отработки полицейские выяснили, что мужчина убил троих родственников в их квартире:
- мать,
- сестру,
- сожителя матери.
Обстоятельства и данные погибших устанавливаются. Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство по статье "убийство". Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины,
– говорится в сообщении.
В настоящее время на местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы, криминалисты.
"Снова трагедия в нашем городе! Не знаю, как его назвать. Говорит, в меня вселился люцифер! Русский дух, люцифер, сколько же еще можно. Победим! Обязательно победим! Спасибо полицейским за работу!" – написал в фейсбуке руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.
Смотрите фото, как задержали 20-летнего харьковчанина / Фото полиции Харьковской области
Одна из жертв – 10-летняя девочка
В комментарии Суспильному Тимошко рассказал, что одной из жертв тройного убийства в Харькове стал 10-летний ребенок.
"Предварительно есть подозрение на употребление наркотических средств. Более подробно эту информацию выясним во время следствия", — отметил руководитель полиции Харьковщины.
Правоохранители считают, что мужчина после убийства вызвал такси. Все следственные действия продолжаются одновременно:
- работает группа на месте убийства в квартире,
- правоохранители работают с потерпевшим в отношении угнанного автомобиля.
После совершения убийства мужчина вызвал такси, под угрозой ножа завладел автомобилем, совершил ДТП, которое имеет смертельные последствия в Салтовском районе. Там также работает следственная группа,
– отметил Тимошко.
По его словам, 20-летний злоумышленник сказал следователям, что совершить убийство его заставил вселившийся в его тело люцифер.
"Это он сказал во время предварительного допроса, когда следователи спросили, зачем он это сделал. Конечно, ему такой вопрос задали. Какие показания он будет давать в рамках следственных действий, увидим, это могут быть и другие показания, сейчас он ответил так", – подытожил правоохранитель.
В полиции отметили, что злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. Решается вопрос об извещении ему о подозрении за совершение преступлений.
Злоумышленника задержали патрульные / Фото Патрульной полиции Харьковщины
Стоит прочесть Издевался над ребенком годами: на Тернопольщине мужчину будут судить за развращение дочери
Другие жестокие убийства в Украине: коротко
- В Киевской области женщина жестоко расправилась с родственником. Накануне между ними вспыхнула ссора из-за долга. После конфликта женщина облила родственника бензином, подожгла и сбросила в болото.
- В Ивано-Франковской области собственный дядя изнасиловал и задушил 9-летнюю племянницу. Известно, что девочка пошла к сестре, но встретила родственника. Мужчине удалось заманить ребенка в чащу, где он жестоко его убил.
- На Закарпатье 3-летняя девочка молотком забила до смерти младшую сестру, которой не исполнилось и года. Однако уголовное производство по делу было закрыто. Отца девушек привлекли только к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Его обязали заплатить штраф в размере 850 гривен.