В Харькове 20-летний парень убил 3 человека и совершил смертельное ДТП: среди жертв – ребенок

В Харькове 16 июля был задержан 20-летний парень. Он убил троих родственников, угнал авто и спровоцировал смертельное ДТП.

В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они уже открыли уголовное производство.

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Злоумышленник уже задержан

Правоохранители рассказали, что 16 июля в ХРУП №1 поступило сообщение о похищении автомобиля Daewoo Lanos по улице Гвардейцев-Широнинцев. В ходе проверки они установили, что это сделал 20-летний молодой человек. Он совершил ДТП со смертельным исходом, после чего скрылся.

"В результате отработки вызова на улице Академика Павлова патрульные обнаружили предполагаемого преступника. На его одежде и открытых участках тела были многочисленные пятна, похожие на кровь. В руках он держал нож, который также имел характерные пятна", — рассказали в Патрульной полиции Харьковщины.

Во время оперативной отработки полицейские выяснили, что мужчина убил троих родственников в их квартире:

мать,

сестру,

сожителя матери.

Обстоятельства и данные погибших устанавливаются. Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство по статье "убийство". Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины,

– говорится в сообщении.

В настоящее время на местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы, криминалисты.

"Снова трагедия в нашем городе! Не знаю, как его назвать. Говорит, в меня вселился люцифер! Русский дух, люцифер, сколько же еще можно. Победим! Обязательно победим! Спасибо полицейским за работу!" – написал в фейсбуке руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Смотрите фото, как задержали 20-летнего харьковчанина / Фото полиции Харьковской области

Одна из жертв – 10-летняя девочка

В комментарии Суспильному Тимошко рассказал, что одной из жертв тройного убийства в Харькове стал 10-летний ребенок.

"Предварительно есть подозрение на употребление наркотических средств. Более подробно эту информацию выясним во время следствия", — отметил руководитель полиции Харьковщины.

Правоохранители считают, что мужчина после убийства вызвал такси. Все следственные действия продолжаются одновременно:

работает группа на месте убийства в квартире,

правоохранители работают с потерпевшим в отношении угнанного автомобиля.

После совершения убийства мужчина вызвал такси, под угрозой ножа завладел автомобилем, совершил ДТП, которое имеет смертельные последствия в Салтовском районе. Там также работает следственная группа,

– отметил Тимошко.

По его словам, 20-летний злоумышленник сказал следователям, что совершить убийство его заставил вселившийся в его тело люцифер.

"Это он сказал во время предварительного допроса, когда следователи спросили, зачем он это сделал. Конечно, ему такой вопрос задали. Какие показания он будет давать в рамках следственных действий, увидим, это могут быть и другие показания, сейчас он ответил так", – подытожил правоохранитель.

В полиции отметили, что злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. Решается вопрос об извещении ему о подозрении за совершение преступлений.

Злоумышленника задержали патрульные / Фото Патрульной полиции Харьковщины

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