У Харкові 20-річний хлопець вбив 3 людей, а потім спричинив смертельну ДТП: серед жертв – дитина

У Харкові 16 липня затримали 20-річного хлопця. Він вбив трьох родичів, вкрав авто та спричинив смертельну ДТП.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони вже відкрили кримінальне провадження.

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Зловмисника вже затримали

Правоохоронці розповіли, що 16 липня до ХРУП № 1 надійшло повідомлення про викрадення автівки Daewoo Lanos по вулиці Гвардійців-Широнінців. У ході перевірки вони встановили, що це зробив 20-річний хлопець. Він скоїв ДТП зі смертельними наслідками, після чого втік.

"У результаті відпрацювання виклику на вулиці Академіка Павлова патрульні виявили ймовірного злочинця. На його одязі та відкритих ділянках тіла були чисельні плями, схожі на кров. Також в руках він тримав ніж, який також мав характерні плями", – розповіли у Патрульній поліції Харківщини.

Під час оперативного відпрацювання поліцейські з'ясували, що чоловік також вбив трьох родичів у їхній квартирі:

матір,

сестру,

співмешканця матері.

Обставини та дані загиблих встановлюються. Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею "вбивство". Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України,

– мовиться у повідомленні.

Наразі на місцях скоєння злочинів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти.

"Знову трагедія в нашому місті! Не знаю, як його назвати. Каже, в мене вселився люцифер! Руський дух, люцифер, скільки ж ще можливо. Переможемо! Обов'язково переможемо! Дякую поліцейським за роботу!" – написав у фейсбуці керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Дивіться фото, як затримали 20-річного харків'янина / Фото поліції Харківської області

Одна з жертв – 10-річна дівчинка

У коментарі Суспільному Тимошко розповів, що однією з жертв у потрійному вбивстві у Харкові стала 10-річна дитина.

"Попередньо, є підозра на вживання наркотичних засобів. Більш детально цю інформацію з'ясуємо під час слідства", – зауважив керівник поліції Харківщини.

Наразі правоохоронці вважають, що чоловік після вбивства викликав таксі. Всі слідчі дії тривають одночасно:

працює група на місці вбивства у квартирі,

правоохоронці працюють з потерпілим щодо викраденого автомобіля.

Після вчинення вбивства чоловік викликав таксі, під загрозою ножа заволодів автомобілем, вчинив ДТП, яке має смертельні наслідки в Салтівському районі. Там також працює слідча група,

– зазначив Тимошко.

За його словами, 20-річний зловмисник сказав слідчим, що скоїти вбивство його змусив люцифер, який вселився в його тіло.

"Це він сказав під час попереднього допиту, коли слідчі запитали, навіщо він це вчинив. Звісно, йому таке питання поставили. Які він буде покази давати в рамках слідчих дій, побачимо, це можуть бути й інші покази, зараз він відповів так", – підсумував правоохоронець.

Зловмисника затримали патрульні / Фото Патрульної поліції Харківщини

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