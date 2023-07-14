Її вдалося зупинити на вулиці Декабристів з двома ножами, повідомляє 24 Канал.

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У патрульній поліції Волинської області наголосили, що жінку одразу госпіталізували до найближчого медичного закладу.

Що відомо про інцидент

13 липня мешканці Луцька звернулися до правоохоронців і повідомили, що на вулиці Декабристів розгулює жінка в неадекватному стані.



Патрульна поліція Волині, прибула на місце й справді виявили там громадянку з доволі неврівноваженою поведінкою.

Затримання у Луцьку / Фото Нацполіції Волинської області

Жінка мала порізи на руках, але поранити інших вона, на щастя, не встигла. На момент приїзду інспекторів заявникам уже вдалося забрати у нападниці ножі,

– повідомляє пресслужба.

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