Ее удалось остановить на улице Декабристов с двумя ножами, 24 Канал.
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В патрульной полиции Волынской области отметили, что женщину сразу госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.
Что известно об инциденте
13 июля жители Луцка обратились к правоохранительным органам и сообщили, что на улице Декабристов разгуливает женщина в неадекватном состоянии.
Патрульная полиция Волыни, прибывшая на место действительно обнаружили там гражданку с довольно неуравновешенным поведением.
Задержание в Луцке / Фото Нацполиции Волынской области
Женщина имела порезы на руках, но ранить других она, к счастью, не успела. К моменту приезда инспекторов заявителям уже удалось забрать у нападающей ножи,
– сообщает прессслужба.
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