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Парень ремонтировал кондиционер в супермаркете: оказался в реанимации

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Парень упал с высоты примерно 2,5 метра
Парень упал с высоты примерно 2,5 метра / Иллюстративное фото

21-летний мужчина серьезно травмировался после падения во время ремонтных работ, которые проводил в одном из супермаркетов Харькова.

Как информирует пресс-служба местной полиции, инцидент произошел в гипермаркете на проспекте Гагарина.

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Сообщение об этом поступило правоохранителям примерно в 17:30.

Пострадавшего доставили в реанимацию Харьковской городской клинической больницы с черепно-мозговой травмой. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Известно, что 21-летний мужчина пытался починить кондиционер в одном из отделов торгового заведения. Однако не удержался и упал с высоты в 2,5 метра.

Теги: Новости Украины Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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