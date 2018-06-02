Парень ремонтировал кондиционер в супермаркете: оказался в реанимации

21-летний мужчина серьезно травмировался после падения во время ремонтных работ, которые проводил в одном из супермаркетов Харькова.

Как информирует пресс-служба местной полиции, инцидент произошел в гипермаркете на проспекте Гагарина.

Читайте также: В Кривом Роге неизвестные на автомобиле похитили, а затем застрелили мужчину

Сообщение об этом поступило правоохранителям примерно в 17:30.

Пострадавшего доставили в реанимацию Харьковской городской клинической больницы с черепно-мозговой травмой. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Известно, что 21-летний мужчина пытался починить кондиционер в одном из отделов торгового заведения. Однако не удержался и упал с высоты в 2,5 метра.