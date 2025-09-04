Партнеры понимают, – Зеленский сказал, как не допустить повторения Будапештского меморандума
- Партнеры Украины понимают, что повторения Будапештского меморандума мы не хотим.
- Зеленский отметил, что они понимают, что гарантии безопасности для страны должны голосоваться на уровне парламентов.
Президент Зеленский высказался, относительно того, как не допустить повторения Будапештского меморандума. Он подчеркнул, что все партнеры понимают, что гарантии безопасности для Украины должны голосоваться на уровне парламентов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.
Как не допустить повторения Будапештского меморандума?
Президент Зеленский подчеркнул, что все партнеры понимают, что повторения Будапештского меморандума мы не хотим. Он добавил, что они понимают, что гарантии безопасности для нашей страны должны голосоваться на уровне парламентов.
Все партнеры понимают, что повторение Будапештского меморандума мы не хотим и не воспринимаем, так же как и минские соглашения. Поэтому мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, а значит нужно, чтобы они голосовались в парламентах тех или иных стран,
– заявил гарант.
Какие заявления звучали о гарантиях безопасности для Украины?
Во время встречи "Коалиции желающих" политики обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Они скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.
По словам французского президента Эммануэля Макрона, по состоянию на сегодня 26 стран формально согласились или направить контингент в Украину или предоставить определенные средства для поддержки сил коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе.
К слову, Макрон во время встречи с Зеленским отмечал, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день заключения мирного соглашения с Россией.