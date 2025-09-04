Президент Зеленський висловився, щодо того, як не допустити повторення Будапештського меморандуму. Він підкреслив, що всі партнери розуміють, що гарантії безпеки для України мають голосуватися на рівні парламентів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Як не допустити повторення Будапештського меморандуму?

Президент Зеленський підкреслив, що всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо. Він додав, що вони розуміють, що гарантії безпеки для нашої країни мають голосуватися на рівні парламентів.

Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і мінські угоди. Тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, а значить потрібно, щоб вони голосувалися в парламентах тих чи інших країн,

– заявив гарант.

Які заяви лунали про гарантії безпеки для України?