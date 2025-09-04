Партнери розуміють, – Зеленський сказав, як не допустити повторення Будапештського меморандуму
Партнери України розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо.
- Зеленський зазначив, що вони розуміють, що гарантії безпеки для країни мають голосуватися на рівні парламентів.
Президент Зеленський висловився, щодо того, як не допустити повторення Будапештського меморандуму. Він підкреслив, що всі партнери розуміють, що гарантії безпеки для України мають голосуватися на рівні парламентів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
Як не допустити повторення Будапештського меморандуму?
Президент Зеленський підкреслив, що всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо. Він додав, що вони розуміють, що гарантії безпеки для нашої країни мають голосуватися на рівні парламентів.
Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і мінські угоди. Тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, а значить потрібно, щоб вони голосувалися в парламентах тих чи інших країн,
– заявив гарант.
Які заяви лунали про гарантії безпеки для України?
Під час зустрічі "Коаліції охочих" політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Вони скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки.
За словами французького президента Еммануеля Макрона, станом на сьогодні 26 країн формально погодилися або надіслати контингент в Україну або надати певні засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі.
До слова, Макрон під час зустрічі з Зеленським зазначав, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в день укладання мирної угоди з Росією.