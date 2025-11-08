Украина ведет переговоры с США по закупке Patriot, – Зеленский

Президент Украины рассказал о сотрудничестве с Соединенными Штатами. Киев ведет переговоры с Вашингтоном по закупке дополнительных систем Patriot.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Что Президент говорит о переговорах по закупке Patriot?

По словам украинского лидера, сейчас Киев работает с партнерами в США для закупки систем ПВО.

Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные "Петриоты", очень рассчитываем на поддержку,

– говорит Зеленский.

Он поблагодарил каждого лидера и союзника Украины в Европе, в Америке, в Азии: тех, кто помогает и кто пытается помочь. "Решения будут", – резюмировал Владимир Зеленский.

Что известно о системах Patriot для Украины?