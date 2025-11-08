Украина ведет переговоры с США по закупке Patriot, – Зеленский
- Украина ведет переговоры с США по закупке дополнительных систем Patriot.
- Президент Зеленский выразил надежду на поддержку американских партнеров в этом вопросе.
Президент Украины рассказал о сотрудничестве с Соединенными Штатами. Киев ведет переговоры с Вашингтоном по закупке дополнительных систем Patriot.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.
Что Президент говорит о переговорах по закупке Patriot?
По словам украинского лидера, сейчас Киев работает с партнерами в США для закупки систем ПВО.
Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные "Петриоты", очень рассчитываем на поддержку,
– говорит Зеленский.
Он поблагодарил каждого лидера и союзника Украины в Европе, в Америке, в Азии: тех, кто помогает и кто пытается помочь. "Решения будут", – резюмировал Владимир Зеленский.
Что известно о системах Patriot для Украины?
К слову, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что, несмотря на то, что оккупанты увеличивают количество применения баллистических ракет, то Patriot – это единственная система, которая гарантированно работает против этого оружия.
Он отметил важность развертывания систем противоракетной защиты для защиты от комбинированных ударов и обеспечения безопасности как Украины, так и Европы.
Ранее Президент Украины подтверждал, что новые системы Patriot, обещанные Германией, вероятно, уже прибыли в Украину, но их точное количество пока неизвестно.