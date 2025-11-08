Україна веде переговори зі США щодо закупівлі Patriot, – Зеленський

Президент України розповів про співпрацю зі Сполученими Штатами. Київ веде переговори з Вашингтоном щодо закупівлі додаткових систем Patriot.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Що Президент каже про переговори щодо закупівлі Patriot?

За словами українського лідера, натепер Київ працює з партнерами у США для закупівлі систем ППО.

Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові "Петріоти", дуже розраховуємо на підтримку, – каже Зеленський.

Він подякував кожному лідеру та союзнику України у Європі, в Америці, в Азії: тим, хто допомагає та хто намагається допомогти. "Рішення будуть", – резюмував Володимир Зеленський.

Що відомо про системи Patriot для України?