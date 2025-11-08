Україна веде переговори зі США щодо закупівлі Patriot, – Зеленський
- Україна веде переговори зі США щодо закупівлі додаткових систем Patriot.
- Президент Зеленський висловив сподівання на підтримку американських партнерів у цьому питанні.
Президент України розповів про співпрацю зі Сполученими Штатами. Київ веде переговори з Вашингтоном щодо закупівлі додаткових систем Patriot.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.
Читайте також: Дорогі, ефективні та випробувані Україною: як ЗРК Patriot допомагають закрити небо
Що Президент каже про переговори щодо закупівлі Patriot?
За словами українського лідера, натепер Київ працює з партнерами у США для закупівлі систем ППО.
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові "Петріоти", дуже розраховуємо на підтримку, – каже Зеленський.
Він подякував кожному лідеру та союзнику України у Європі, в Америці, в Азії: тим, хто допомагає та хто намагається допомогти. "Рішення будуть", – резюмував Володимир Зеленський.
Що відомо про системи Patriot для України?
До речі, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що, зважаючи на те, що окупанти збільшують кількість застосування балістичних ракет, Patriot – це єдина система, яка гарантовано працює проти цієї зброї.
Він наголосив на важливості розгортання систем протиракетного захисту для захисту від комбінованих ударів і забезпечення безпеки як України, так і Європи.
Раніше Президент України підтверджував, що нові системи Patriot, обіцяні Німеччиною, імовірно, вже прибули в Україну, але їх точна кількість наразі невідома.