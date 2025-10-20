Владимир Зеленский пообщался с прессой по итогам своего визита в США в пятницу, 17 октября. Президент рассказал, что сейчас Украина работает над закупкой 25 единиц Patriot.

Однако такое количество систем ПВО нельзя получить сразу. Важные детали объяснили аналитики Defense Express, передает 24 канал.

Во сколько Украине могут обойтись Patriot?

Пока официальные лица не рассказали никаких дополнительных деталей потенциальной сделки, однако аналитики обратили внимание на вопрос цены зенитного ракетного комплекса.

Стандартная формула "1 Patriot за 1 миллиард долларов" может не сработать – из-за дефицита имеющихся систем, мощностей по их производству, а также ценовую политику США для европейских стран.

К слову, последнее известное предложение от 29 августа было для Дании. Сначала за две системы поставили "бешеные" 8,5 миллиардов долларов, а позже цена упала – до 3,2. Но это не помогло, и страна выбрала SAMP/T.

Справка: за 3,2 миллиарда долларов США предлагали 2 радиолокационные станции AN/MPQ-65 (не новые LTAMDS, которые устраняет главный недостаток Patriot), 2 командные пункты, 6 пусковых установок, минимальный набор ракет (36 GEM-T и 20 MSE) и другое необходимое оборудование.

То есть одна батарея Patriot PAC 3 неполного состава, только с тремя пусковыми и с минимумом зенитных ракет для Дании предлагали по цене 1,6 миллиарда долларов.

Для Украины, где Patriot должны не стоять, а работать, надо добавить соответствующее количество ракет. Если исходить из трех пусковых, то это про полный залп 18 MSE, которые необходимы для сбивания баллистических ракет. Условные три боекомплекта – 54 ракеты,

– объяснили аналитики.

Минимальная стоимость MSE к Patrtiot на ближайшие годы – 4,97 миллиона долларов за одну противоракету. Именно по такой цене Пентагон заказал их для собственных нужд, на экспорт она явно будет больше.

Добавим условные 250 миллионов долларов за ракеты, и стоимость неполной батареи составит 1,85 миллиарда долларов.

Итак, 25 батарей Patriot PAC 3 для Украины могут обойтись в 46 миллиардов долларов. Средства на это планируют взять из замороженных российских активов, которых насчитывают около 300 миллиардов долларов.

Но деньги – это не самая большая проблема. Проблема в том, что для их (Patriot – 24 Канал) получения в обзорной перспективе необходимо подвинуть абсолютно всех,

– отметили эксперты.

Кто стоит в очереди на покупку ЗРК?

Заметим, что сейчас на получение новых Patriot в Европе ожидают Польша, Швейцария, Швеция, Румыния, Германия и Нидерланды.

Они заказали или декларировали заказ, ориентировочно на 35 батарей различного состава, 6 из них – как компенсацию поставок для Украины (Германия – 4, Нидерланды – 2). Кроме того, есть швейцарский контракт на 5 комплексов, но его якобы уже подвинули ради Украины.

Польша уже давно выразила свою позицию и вряд ли будет готова подвинуться в своем заказе. Румынию и Швецию также будет сложно уговорить из-за их близости к России,

– добавили аналитики.

Также в издании упомянули о сроках выполнения. Польша заказала на 12 батарей (1 радиолокационная станция LTAMDS и 4 пусковых) на 15 миллиардов долларов в 2023 году, объявлены сроки поставки – до 2029 года.

Поэтому получение всех Patriot можно ожидать не ранее чем через 12 лет с момента заключения контракта при условии отсутствия кардинальных изменений.

