Володимир Зеленський поспілкувався з пресою за підсумками свого візиту до США у п'ятницю, 17 жовтня. Президент розповів, що наразі Україна працює над закупівлею 25 одиниць Patriot.

Однак таку кількість систем ППО не можна отримати одразу. Важливі деталі пояснили аналітики Defense Express, передає 24 канал.

У скільки Україні можуть обійтися Patriot?

Наразі офіційні особи не розповіли жодних додаткових деталей потенційної угоди, однак аналітики звернули увагу на питання ціни зенітного ракетного комплексу.

Стандартна формула "1 Patriot за 1 мільярд доларів" може не спрацювати – через дефіцит наявних систем, потужностей з їх виробництва, а також цінову політику США для європейських країн.

До слова, остання відома пропозиція від 29 серпня була для Данії. Спочатку за дві системи поставили "скажені" 8,5 мільярда доларів, а згодом ціна впала – до 3,2. Але це не допомогло, і країна обрала SAMP/T.

Довідка: за 3,2 мільярда доларів США пропонували 2 радіолокаційні станції AN/MPQ-65 (не нові LTAMDS, які усуває головний недолік Patriot), 2 командні пункти, 6 пускових установок, мінімальний набір ракет (36 GEM-T і 20 MSE) та інше необхідне обладнання.

Тобто одна батарея Patriot PAC 3 неповного складу, лише з трьома пусковими та з мінімумом зенітних ракет для Данії пропонували за ціною 1,6 мільярда доларів.

Для України, де Patriot мають не стояти, а працювати, треба додати відповідну кількість ракет. Якщо виходити з трьох пускових, то це про повний залп 18 MSE, які необхідні для збиття балістичних ракет. Умовні три боєкомплекти – 54 ракети,

– пояснили аналітики.

Мінімальна вартість MSE до Patrtiot на найближчі роки – 4,97 мільйона доларів за одну протиракету. Саме за такою ціною Пентагон замовив їх для власних потреб, на експорт вона вочевидь буде більшою.

Додамо умовні 250 мільйонів доларів за ракети, і вартість неповної батареї становитиме 1,85 мільярда доларів.

Отже, 25 батарей Patriot PAC 3 для України можуть обійтися в 46 мільярдів доларів. Кошти на це планують взяти із заморожених російських активів, яких нараховують близько 300 мільярдів доларів.

Але гроші – це не найбільша проблема. Проблема у тому, що для їх (Patriot – 24 Канал) отримання в оглядовій перспективі необхідно посунути абсолютно всіх,

– зауважили експерти.

Хто стоїть у черзі на купівлю ЗРК?

Зауважимо, що наразі на отримання нових Patriot у Європі очікують Польща, Швейцарія, Швеція, Румунія, Німеччина та Нідерланди.

Вони замовили чи декларували замовлення, орієнтовно на 35 батарей різного складу, 6 з них – як компенсацію постачань для України (Німеччина – 4, Нідерланди – 2). Окрім того, є швейцарський контракт на 5 комплексів, але його нібито вже посунули заради України.

Польща вже давно висловила свою позицію й навряд буде готова посунутись у своєму замовленні. Румунію та Швецію також буде складно вмовити через їх близькість до Росії,

– додали аналітики.

Також у виданні згадали про терміни виконання. Польща замовила на 12 батарей (1 радіолокаційна станція LTAMDS і 4 пускових) на 15 мільярдів доларів у 2023 році, оголошені строки постачання – до 2029 року.

Тож отримання всіх Patriot можна очікувати не раніше ніж через 12 років з моменту укладання контракту за умови відсутності кардинальних змін.

Що відомо про останню військову допомогу Україні?