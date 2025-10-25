Зеленский призвал европейские государства "одолжить" Украине системы Patriot
- Президент Украины выступил на заседании лидеров стран Коалиции желающих.
- Он призвал европейские государства "одолжить" Patriot Украине.
Президент Владимир Зеленский на заседании "коалиции решительных" поднял вопрос противовоздушной обороны. Он призвал европейских партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента на заседании лидеров стран Коалиции желающих, которые опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
Смотрите также Это как с санкциями, – Зеленский намекнул на возможность передачи Tomahawk Украине
Что сказал Зеленский о Patriot для Украины?
Он рассказал, что сейчас Украина обсуждает с США соглашение о покупке необходимого количества систем Patriot, однако их могут предоставить не сразу. Одной из причин является очередь стран, которые ждут поставки. Он подчеркнул, что Украина пытается изменить эту очередь, "а это непросто".
"А в Европе уже есть значительное количество "Петриотов" и других систем противовоздушной обороны, которые, к счастью, просто стоят в режиме ожидания. Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не надо было ждать своей очереди", – отметил он.
Президент подчеркнул, что Украине это бы очень помогло, "если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а потом заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами".
Зеленский также призвал каждую страну, которая имеет эти системы, подойти к этому вопросу "практически".
Смотрите также Дорогие, эффективные и испытанные Украиной: как ЗРК Patriot помогают закрыть небо
Patriot для Украины: последние новости
Недавно Зеленский заявлял прессе, что Украина готовит контракт на получение 25-ти Patriot. Он рассказал, есть очередь из стран, которые заключили такие же контракты и тоже ожидают поставки.
Однако Зеленский отметил, что есть осознание того, какие страны Европы сегодня могут уступить Украине в очереди.
Председатель "Института Американистики" Владислав Фарапонов в эфире 24 Канала отметил, что когда внимание медиа приковано к такому вопросу, то оставить его без действий у Трампа не получится и предположил, что до конца 2025 года передача американских Patriot для Украины состоится.
"Думаю, что удастся договориться или с теми другими, кто стоит в очереди за Patriot, или с администрацией Белого дома. Если они есть в наличии и готовы к транспортировке, то это не будет проблемой", – отмечал он.