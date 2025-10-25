Зеленський закликав європейські держави "позичити" Україні системи Patriot

Президент Володимир Зеленський на засіданні "коаліції рішучих" порушив питання протиповітряної оборони. Він закликав європейських партнерів надати Україні системи ППО Patriot.

Що сказав Зеленський про Patriot для України?

Він розповів, що наразі Україна обговорює із США угоду купівлі необхідної кількості систем Patriot, проте їх можуть надати не одразу. Однією з причин є черга країн, які чекають на постачання. Він підкреслив, що Україна намагається змінити цю чергу, "а це непросто".

"А у Європі вже є значна кількість "Петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, які, на щастя, просто стоять у режимі очікування. Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги", – зазначив він.

Президент підкреслив, що Україні це би дуже допомогло, "якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи, а потім замінити їх пізніше, коли настане наша черга в угоді з американцями".

Зеленський також закликав кожну країну, яка має ці системи, підійти до цього питання "практично".

