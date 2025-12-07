Не только плотина: россияне также повредили мост в Старом Салтове
- Россия нанесла несколько ударов по Харьковщине 7 декабря, повредив мост в Старом Салтове.
- В связи с обстрелами было приостановлено движение на двух дорогах, и организован объездной маршрут.
Россия 7 декабря нанесла несколько ударов по Харьковской области. Под прицелом врага была плотина Печенежской дамбы и два моста.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Что известно о повреждении моста?
В воскресенье, 7 декабря, Россия нанесла несколько ракетных ударов по Харьковской области. В результате атаки разрушена плотина возле населенного пункта Печенеги.
В результате обстрела приостановлено движение по двум дорогам в регионе. Кроме того, на схеме объезда указано разрушение двух мостов, один из них в Старом Салтове на автодороге Т-21-04.
Схема объезда на Харьковщине / Фото из фейсбука Службы
Сейчас водители могут объехать поврежденные участки таким маршрутом: Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.
Ограничения введены в связи с вражеским обстрелом, что привело к опасным повреждениям дорожной инфраструктуры и невозможности безопасного проезда,
– говорится в сообщении.
На местах работают необходимые службы. Как добавили специалисты, они осматривают участок и осуществляют первоочередное восстановление.
Россия ударила по плотине: что известно?
Оккупанты атаковали поселок Печенеги в Харьковской области. Они запускали туда дроны и ракеты, в частности баллистику.
Из-за повреждений в результате вражеского удара по Печенежской плотине было приостановлено движение на дорогах Т-21-11 и Т-21-04.
Печенежское водохранилище обеспечивает Харьков водой более чем на 70%. По объему оно составляет 341 миллион кубометров.