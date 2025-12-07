Не только плотина: россияне также повредили мост в Старом Салтове

Россия 7 декабря нанесла несколько ударов по Харьковской области. Под прицелом врага была плотина Печенежской дамбы и два моста.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Что известно о повреждении моста?

В воскресенье, 7 декабря, Россия нанесла несколько ракетных ударов по Харьковской области. В результате атаки разрушена плотина возле населенного пункта Печенеги.

В результате обстрела приостановлено движение по двум дорогам в регионе. Кроме того, на схеме объезда указано разрушение двух мостов, один из них в Старом Салтове на автодороге Т-21-04.

Схема объезда на Харьковщине / Фото из фейсбука Службы

Сейчас водители могут объехать поврежденные участки таким маршрутом: Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.

Ограничения введены в связи с вражеским обстрелом, что привело к опасным повреждениям дорожной инфраструктуры и невозможности безопасного проезда,

– говорится в сообщении.

На местах работают необходимые службы. Как добавили специалисты, они осматривают участок и осуществляют первоочередное восстановление.

Россия ударила по плотине: что известно?