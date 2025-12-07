Не лише гребля: росіяни також пошкодили міст у Старому Салтові

Росія 7 грудня завдала кілька ударів по Харківщині. Під прицілом ворога була гребля Печенізької дамби та два мости.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Що відомо про пошкодження мосту?

У неділю, 7 грудня, Росія завдала кількох ракетних ударів по Харківщині. Внаслідок атаки зруйновано греблю біля населеного пункту Печеніги.

В результаті обстрілу призупинено рух двома дорогами у регіоні. Крім того, на схемі об'їзду зазначено руйнування двох мостів, один з них у Старому Салтові на автодорозі Т-21-04.

Схема об'їзду на Харківщині / Фото з фейсбуку Служби

Наразі водії можуть об'їхати пошкоджені ділянки таким маршрутом: Чугуїв – Коробочкине – Леб'яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ.

Обмеження введені у зв'язку з ворожим обстрілом, що призвів до небезпечних пошкоджень дорожньої інфраструктури та неможливості безпечного проїзду,

– йдеться в повідомленні.

На місцях працюють необхідні служби. Як додали фахівці, вони оглядають ділянку та здійснюють першочергове відновлення.

Росія вдарила по греблі: що відомо?