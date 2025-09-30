Большое количество техники без маркировок: на какие направления россияне перебрасывают военные колонны
- Россияне впервые перебрасывают большое количество военной техники из Мариуполя без тактических маркировок на два направления.
- К Новопавловскому направлению враг также перебрасывает инженерную технику и древесину для блиндажей.
На прошлой неделе россияне активизировали переброску военной техники из оккупированного Мариуполя. Ее враг завозит на два направления, одно из которых является приоритетным.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал в эфире 24 Канала, что ее оккупанты не маркируют, вероятно, будут делать это уже на местах. В то же время много военной техники возвращается поврежденной с фронта обратно.
Куда враг перебрасывает военные колонны?
По словам руководителя Центра изучения оккупации, россияне очищают лагеря подготовки контрактников. Теперь они. вместе с техникой, едут на север Донецкой области. Это может быть или Покровск, или агломерация Славянск – Краматорск.
Интересно, что едут они без тактических маркировок. Вероятно, они нанесут их, когда уже распределят технику на направления фронта. Мы впервые наблюдаем такое количество транспорта без маркировок. Будем наблюдать,
– подчеркнул он.
Кроме Донецкой области, враг также перебрасывает технику на Запорожское направление, но уже в значительно меньших масштабах. Говорится о БТР и небольшом количестве танков. Также наблюдается движение инженерной техники и древесины для блиндажей к Новопавловскому направлению.
Андрющенко добавил, что есть и хорошие новости – почти ежедневно россияне привозят из Запорожского направления в Мариуполь избитую технику. Ее оккупанты пытаются ремонтировать на комбинате имени Ильича.
Когда и что перебрасывали оккупанты ранее на фронт: коротко
- В начале сентября партизанское движение "Атеш" зафиксировали перемещение колонн техники оккупационных подразделений в Луганске. Часть из них враг перебрасывал на Запорожское направление.
- В августе из-за успешных ударов Украины по российской железной дороге, враг снова начал перевозить топливо на фронт грузовиками. Также в это время на Запорожское направление оккупанты переместили срочников, которые недавно подписали контракт.
- Также в августе в Мариуполь впервые прибыло судно с военной целью. По словам Андрющенко, оно вышло из порта Бердянска с военной техникой, которую дальше враг мог перебросить на линию боестолкновения.