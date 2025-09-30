Минулого тижня росіяни активізували перекидання військової техніки з окупованого Маріуполя. Її ворог завозить на два напрямки, один з яких є пріоритетним.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів в етері 24 Каналу, що її окупанти не маркують, ймовірно, робитимуть це вже на місцях. Водночас багато військової техніки повертається пошкодженою з фронту назад.

Дивіться також "Путін перевірятиме рішучість": полковник армії США пояснив, чи збиватиме НАТО російські літаки

Куди ворог перекидає військові колони?

За словами керівника Центру вивчення окупації, росіяни очищують табори підготовки контрактників. Тепер вони. разом з технікою, їдуть на північ Донецької області. Це може бути або Покровськ, або агломерація Слов'янськ – Краматорськ.

Цікаво, що їдуть вони без тактичних маркувань. Ймовірно, вони нанесуть їх, коли вже розподілять техніку на напрямки фронту. Ми вперше спостерігаємо таку кількість транспорту без маркувань. Будемо спостерігати,

– наголосив він.

Крім Донеччини, ворог також перекидає техніку на Запорізький напрямок, але вже в значно менших масштабах. Мовиться про БТР та невелику кількість танків. Також спостерігається рух інженерної техніки та деревини для бліндажів до Новопавлівського напрямку.

Андрющенко додав, що є і хороші новини – майже щодня росіяни привозять з Запорізького напрямку у Маріуполь побиту техніку. Її окупанти намагаються ремонтувати на комбінаті імені Ілліча.

Коли і що перекидали окупанти раніше на фронт: коротко