Это недальновидно, – военный жестко ответил украинцам, которые поддерживают отступление с Донбасса

По данным КМИС, 52% украинцев категорически отвергают передачу Донбасса России в обмен на гарантии безопасности, тогда как 40% готовы рассмотреть такой компромисс. Такая позиция может привести к расколу украинского общества и политическому кризису.

Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что Россия не остановится на Донбассе, а любые соглашения с Кремлем будут обманом.

Почему украинцы готовы к уступкам по Донбассу?

Важно! Опрос проводился Киевским международным институтом социологии методом телефонных интервью с 23 по 29 января и охватил 1003 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.

"Люди истощаются и устают от четырех лет войны, это понятно. Но большой вопрос – устают ли все так равномерно? Очень легко из дома, во время телефонного звонка от социологов, сказать "отдавайте Донбасс", но это недальновидное решение", – подчеркнул Ткачук.

Любые подписанные соглашения с Россией – это обман самих себя, поэтому Украине нужно стоять на своих позициях, суверенитете и правде. Такое решение об уступках может привести к серьезному расколу украинского общества.

Уступки могут завести Украину в большой политический кризис, которым обязательно воспользуется Россия.

Относительно референдума, о котором говорили для выражения мнения украинцев – его невозможно провести, поскольку для этого нет возможностей. Это один из моментов дипломатической игры по требованиям США,

– подчеркнул Ткачук.

Что еще известно о результатах опроса?