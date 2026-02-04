Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что Россия не остановится на Донбассе, а любые соглашения с Кремлем будут обманом.
Почему украинцы готовы к уступкам по Донбассу?
Важно! Опрос проводился Киевским международным институтом социологии методом телефонных интервью с 23 по 29 января и охватил 1003 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.
"Люди истощаются и устают от четырех лет войны, это понятно. Но большой вопрос – устают ли все так равномерно? Очень легко из дома, во время телефонного звонка от социологов, сказать "отдавайте Донбасс", но это недальновидное решение", – подчеркнул Ткачук.
Любые подписанные соглашения с Россией – это обман самих себя, поэтому Украине нужно стоять на своих позициях, суверенитете и правде. Такое решение об уступках может привести к серьезному расколу украинского общества.
Уступки могут завести Украину в большой политический кризис, которым обязательно воспользуется Россия.
Относительно референдума, о котором говорили для выражения мнения украинцев – его невозможно провести, поскольку для этого нет возможностей. Это один из моментов дипломатической игры по требованиям США,
– подчеркнул Ткачук.
Что еще известно о результатах опроса?
- Большинство украинцев продолжают доверять действующему президенту Владимиру Зеленскому, тогда как 33% респондентов отметили, что не доверяют ему.
- Опрос КМИС показал, что 36% украинцев считают уровень демократии адекватным, 16% считают его чрезмерным, 35% считают, что демократии мало, а 14% не определились.
- Среди стран, оказывающих международную поддержку Украине, украинцы чаще всего называли Великобританию (32%), Германию (29%) и Польшу (14%) как основных поставщиков военной помощи.