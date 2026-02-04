Це недалекоглядно, – військовий жорстко відповів українцям, які підтримують відступ з Донбасу
- 52% українців категорично проти передачі Донбасу Росії, тоді як 40% готові розглянути такий компроміс, що може призвести до суспільного розколу.
- Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук вважає, що поступки щодо Донбасу можуть привести до політичної кризи і що угоди з Росією будуть обманними.
За даними КМІС, 52% українців категорично відкидають передачу Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки, тоді як 40% готові розглянути такий компроміс. Така позиція може призвести до розколу українського суспільства та політичної кризи.
Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що Росія не зупиниться на Донбасі, а будь-які угоди з Кремлем будуть обманом.
Чому українці готові до поступок щодо Донбасу?
Важливо! Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонних інтерв’ю з 23 по 29 січня та охопило 1003 респондентів по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій.
"Люди виснажуються та втомлюються від чотирьох років війни, це зрозуміло. Але велике питання – чи втомлюються всі так рівномірно? Дуже легко з дому, під час телефонного дзвінка від соціологів, сказати "віддавайте Донбас", але це недалекоглядне рішення", – підкреслив Ткачук.
Будь-які підписані угоди з Росією – це обман самих себе, тому Україні потрібно стояти на своїх позиціях, суверенітеті та правді. Таке рішення про поступки може призвести до серйозного розколу українського суспільства.
Поступки можуть завести Україну у велику політичну кризу, якою обов'язково скористається Росія.
Щодо референдуму, про який говорили для вираження думки українців – його неможливо провести, оскільки для цього немає можливостей. Це один з моментів дипломатичної гри щодо вимог США,
– наголосив Ткачук.
Що ще відомо про результати опитування?
- Більшість українців продовжують довіряти чинному президенту Володимиру Зеленському, тоді як 33% респондентів зазначили, що не довіряють йому.
- Опитування КМІС показало, що 36% українців вважають рівень демократії адекватним, 16% вважають його надмірним, 35% вважають, що демократії замало, а 14% не визначилися.
- Серед країн, що надають міжнародну підтримку Україні, українці найчастіше називали Великобританію (32%), Німеччину (29%) та Польщу (14%) як основних постачальників військової допомоги.