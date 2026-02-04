Це недалекоглядно, – військовий жорстко відповів українцям, які підтримують відступ з Донбасу

За даними КМІС, 52% українців категорично відкидають передачу Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки, тоді як 40% готові розглянути такий компроміс. Така позиція може призвести до розколу українського суспільства та політичної кризи.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що Росія не зупиниться на Донбасі, а будь-які угоди з Кремлем будуть обманом.

Чому українці готові до поступок щодо Донбасу?

Важливо! Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонних інтерв’ю з 23 по 29 січня та охопило 1003 респондентів по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій.

"Люди виснажуються та втомлюються від чотирьох років війни, це зрозуміло. Але велике питання – чи втомлюються всі так рівномірно? Дуже легко з дому, під час телефонного дзвінка від соціологів, сказати "віддавайте Донбас", але це недалекоглядне рішення", – підкреслив Ткачук.

Будь-які підписані угоди з Росією – це обман самих себе, тому Україні потрібно стояти на своїх позиціях, суверенітеті та правді. Таке рішення про поступки може призвести до серйозного розколу українського суспільства.

Поступки можуть завести Україну у велику політичну кризу, якою обов'язково скористається Росія.

Щодо референдуму, про який говорили для вираження думки українців – його неможливо провести, оскільки для цього немає можливостей. Це один з моментів дипломатичної гри щодо вимог США,

– наголосив Ткачук.

Що ще відомо про результати опитування?