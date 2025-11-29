Украина работает ради достойного мира, – Зеленский сказал, о чем будет говорить делегация в США
- Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым отправилась в США для переговоров со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
- Основная цель визита – обсудить дальнейшие шаги для окончания войны.
Украинская делегация 29 ноября встретится в США со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым украинские представители должны оперативно и содержательно обсудить дальнейшие шаги для окончания войны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост президента Владимира Зеленского.
Какое задание имеет украинская делегация в США?
Рустем Умеров и члены украинской делегации поехали на встречу в США. Очередные переговоры пройдут для того, чтобы продолжить конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами.
Мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах. Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира,
– написал Владимир Зеленский.
Новый глава переговорной группы Рустем Умеров сообщил, что в США украинцы продолжат работать над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.
Умеров рассказал, каким сейчас является состояние подготовки плана, ключевые позиции и ожидаемые результаты следующего этапа переговоров. Запланировано, что во время встречи стороны продолжат обсуждать женевские наработки и дипломатическую работу для быстрого завершения войны.
Почему сейчас нельзя подписывать мирный договор?
Политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала, рассказал, что у Дональда Трампа на самом деле нет четкого плана по завершению войны. Зато в нынешних предложениях заметны лишь хаотичные попытки распространить те договоренности, которые выгодны России, через посредничество Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева.
Что известно о переговорах во Флориде 29 ноября?
Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым еще утром отправилась на переговоры в США. Секретарь СНБО стал главой делегации после увольнения с должности главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Известно, что Владимир Зеленский включил в состав делегации представителей различных ведомств, в частности ГУР МО, Генерального штаба ВСУ и Службы внешней разведки Украины.
После переговоров с представителями Украины Уиткофф с командой собирается посетить Россию.